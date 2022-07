Samsung, diramati gli inviti per l’evento Unpacked del 10 agosto

Samsung ha cominciato a inviare gli inviti per l’Unpacked del 10 agosto, evento nel corso del quale sono tipicamente annunciati nuovi dispositivi e quest’anno dovrebbero arrivare aggiornamenti sulla sua lineup di smartphone pieghevoli.

Nella foto allegata all’invito si vede sul lato sinistro un pieghevole, che potrebbe essere il Galaxy Z Flip 4, e una luce che illumina questo dispositivo con l’indicazione “10 agosto 2022”; sulla destra dell’immagine c’è invece il buio e la scritta “Today” (oggi), lasciando intendere (almeno così abbiamo interpretato noi l’immagine) che attualmente non c’è qualcosa come quello che ha intenzione di presentare Samsung.

L’azienda sudcoreana crede nei telefoni pieghevoli e per l’evento in questione è facile prevedere l’arrivo di dispositivi quali Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, oltre che della lineup di smartwatch Galaxy e nuovi auricolari wireless.

Le indiscrezioni sui pieghevoli Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 riferiscono dell’intenzione di sfruttare il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, abbinati a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di unità di storage, ma non è da escludere per quest’ultimo elemento la possibilità di arrivare fino a 1TB.

Per quanto riguarda il display, si vocifera della presenza di un AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici per il Galaxy Z Flip 4 con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, della presenza di un foro centrale e a fotocamera selfie da 10 MP; lo schermo AMOLED esterno dovrebbe essere da 2,1″ ed esternamente si vocifera di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12 MP e ultrawide da 12 MP. La batteria del Galaxy Z Flip 4 dovrebbe essere da 3.700mAh con supporto per la ricarica da 25 W e wireless da 10 W.

Tra i nuovi dispositivi presentati recentemente da Samsung, c’è il nuovo Galaxy XCover6 Pro, smartphone progettato per supportare i lavoratori più esigenti in termini di resistenza e che ha come target autisti, addetti alle vendite o agenti di polizia.