Samsung e Stellantis investono 2,5 miliardi per le batterie

La casa automobilistica Stellantis e Samsung SDI stanno collaborando per costruire un impianto di batterie EV da 2,5 miliardi di dollari in Indiana.

Lo ha riferito CNBC, secondo cui sarà il primo impianto di batterie di Stellantis con sede negli Stati Uniti. La società, ricordiamo, vanta tra i suoi clienti 16 marchi importanti, tra cui Jeep, Maserati, Dodge, Fiat e Chrysler. La costruzione dell’impianto di produzione di batterie agli ioni di litio inizierà entro la fine dell’anno, con una data di lancio prevista per il primo trimestre del 2025. Questo tempismo si adatta all’obiettivo di Stellantis di vendere 5 milioni di veicoli elettrici a livello globale entro il 2030. Lo stabilimento sarà situato a Kokomo, dove la società madre Chrysler ha già una base di fornitori.

Stellantis ha riferito che l’impianto di Kokomo fornirà moduli batteria agli ioni di litio per una vasta gamma di veicoli, tra cui ibridi plug-in e veicoli completamente elettrici a batteria. Si tratta di un’operazione che arriverebbe con perfetto tempismo considerato gli ambiziosi piani di espansione della casa automobilistica sia in Europa che in Nord America.

Come osserva TechCrunch, Stellantis si è affacciata al mondo dell’elettrico con notevole ritardo rispetto ai suoi concorrenti, tanto che attualmente l’azienda vende solo tre modelli ibridi plug-in: Chrysler Pacifica Hybrid Minivan, la Jeep Wrangler 4xe e la Jeep Grand Cherokee 4xe. Stellantis ha dedicato molto tempo e denaro per cambiare questo attuale scenario, con l’intenzione di offrire oltre 75 modelli di veicoli a batteria entro il 2030.

Nei prossimi due anni potrebbero arrivare nuovi concept EV di Stellantis, tra cui una muscle car Dodge elettrica, un pick-up Ram completamente elettrico, un modello 4xe completamente elettrico in ogni categoria di SUV Jeep e il SUV elettrico Chrysler con autonomia fino a oltre 600 chilometri.

Per raggiungere l’obiettivo Stellantis ha pianificato di investire 35,5 miliardi di dollari in veicoli elettrici entro il 2025. La casa automobilistica ha recentemente collaborato con LG per costruire un impianto EV da 4,1 miliardi di dollari a Windsor, in Ontario, che dovrebbe essere lanciato nel 2024.

