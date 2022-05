IKEA Dirigera è l’hub per la casa smart pronto per Matter

L’hub Tradfi di IKEA che gestisce tutti i dispositivi della casa smart è stato introdotto nel 2014 e così anche l’app IKEA Home: anche se ancora oggi costituiscono una delle opzioni più economiche e versatili in commercio per la smart home, il colosso svedese dell’arredamento ha pensato bene che era tempo di una svecchiata, annunciando il nuovo hub battezzato Dirigera, pronto per HomeKit e anche Matter, oltre a una versione completamente rinnovata dell’app IKEA Home smart.

La nuova abbinata di hub e app punta a coprire ancora più dispositivi, semplificandone l’integrazione e anche migliorare l’esperienza utente, facilitando gestione e navigazione. «Con il nuovo hub Dirigera per prodotti smart, gli utenti potranno integrare tutti i prodotti smart IKEA nel sistema e pilotarli individualmente, in set o in gruppo nella nuova app IKEA Home smart» dichiara la società. «Questo permette agli utenti di creare diverse scene con funzioni preimpostate dei prodotti smart e amplia le opzioni di personalizzazione per la casa intelligente».

Grazie al supporto per HomeKit è possibile collegare e controllare tutti i dispositivi smart compatibili, anche tramite l’app Casa di Apple e i comandi vocali tramite Siri. IKEA Dirigera è già predisposto per funzionare con il prossimo standard universale Matter per la casa smart a cui collaborano tutti i più grandi nomi dell’elettronica di consumo, inclusi Google, Apple, Amazon, Samsung e decine di altri nomi e marchi.

Ricordiamo però che il rilascio di Matter e dei primi dispositivi è stato leggermente posticipato: IKEA ha dichiarato che l’hub Dirigera e la nuova app IKEA Home smart dovrebbero essere rilasciati nel mese di ottobre di quest’anno. Non è tutto: il colosso dell’arredamento ha anticipato diversi nuovi prodotti per la casa smart in arrivo nei prossimi mesi e in futuro.

Per la domotica in chiave Apple, iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch è possibile consultare questa guida di macitynet. Invece per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.