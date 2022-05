Apple celebra 40 anni in Italia su App Store

La prima filiale di Apple in Italia è nata nel lontano 1982 ed era composta da un piccolo team di venditori: da allora le attività di Apple in Italia, e altrove, sono cresciute notevolmente: Apple celebra 40 anni di storia nel nostro Paese con una selezione di app tutte Made in Italy all’interno della sezione Today di App Store.

La multinazionale di Cupertino e la divisione Apple Italia portano come esempio del crescente successo la prima Developer Academy d’Europa aperta a Napoli nel 2016.: offre ad aspiranti programmatori, creatori e imprenditori l’opportunità di imparare a sviluppare app per dispositivi iOS.

Ed è proprio grazie alla comunità dinamica e sempre in crescita di sviluppatori che App Store può offrire un ricco mix di contenuti e app di qualità. Qui di seguito riportiamo la selezione di app create in Italia, scelte dalla redazione di App Store per i 40 anni in Italia della società, ognuna accompagnata da una breve descrizione delle funzioni offerte:

PeakVisor

Aggiungi la realtà aumentata alle tue escursioni con PeakVisor. Usando ARKit, quest’app dedicata alla vita all’aria aperta sovrappone i dati del proprio database di montagne a qualsiasi vetta verso cui punti la fotocamera del tuo iPhone o iPad. Non ti dice solo cosa stai guardando, ma anche come arrivarci, dove si trovano piste da sci e funivie e dove si possono trovare i migliori sentieri per passeggiate.

Reflex Camera

Sperimenta con la fotografia e raggiungi risultati di livello professionale con Reflex Camera. Imposta la modalità Burst per scattare fino a 10 foto per singolo tocco e la messa a fuoco automatica farà il resto — e in caso di soggetto in movimento, la tecnologia LiDAR permetterà all’app di seguirne il percorso con precisione. Di notte, potresti anche procurarti un treppiede, impostare l’ISO il più basso possibile, ridurre l’apertura del diaframma, rallentare la velocità dell’otturatore e catturare nitidissime scie luminose.

Buddyfit

Buddyfit è l’app ideale per chi vuole prendersi cura del proprio corpo e della propria mente. I suoi programmi di fitness, dal vivo e on demand, includono yoga, pilates e sessioni di potenziamento muscolare. Grazie a HealthKit, le corse e le passeggiate monitorate con l’app possono essere sincronizzate con l’app Salute: in questo modo potrai facilmente accedere alla panoramica dei tuoi risultati.

Karaoke One

Che sia per diverimento o per fame di successo, il karaoke è sempre una buona idea. Quando ti viene voglia e vuoi esibirti sui tuoi brani preferiti, scalda le corde vocali e sali sul palco di Karaoke One. Se sai già cosa vuoi, cerca tra titoli o generi specifici, dal pop al musical al latino. Ti manca l’ispirazione? Lascia che l’app ti suggerisca playlist compatibili con i tuoi gusti, grazie a MusicKit e alla sincronizzazione con la tua libreria di Apple Music.

Flow

La creatività non ha limiti, così come la tela di Flow di Moleskine Studio. Usando SharePlay, puoi creare un’opera d’arte originale nell’app collaborando con un altro artista, ovunque si trovi. Condividi una tavolozza e disegna insieme in tempo reale mentre discuti l’idea su FaceTime.

Gym Life

Migliora i tuoi allenamenti con Gym Life: crea routine personalizzate scegliendo tra centinaia di esercizi, traccia le tue sessioni e i tuoi progressi a mani libere e registra tutte le tue sessioni in un unico posto. L’app si basa su SiriKit in modo che tu possa chiedere a Siri un riepilogo della tua attività settimanale senza nemmeno dover toccare l’app. Bello, no?

Castamatic

Porta in viaggio con te i tuoi podcast preferiti con Castamatic. Prima di uscire di casa, organizza gli episodi che desideri ascoltare nella playlist On the Go, quindi goditi la strada in sicurezza e con entrambe le mani sul volante mentre, grazie a CarPlay, l’app riproduce la sequenza nell’esatto ordine che desideri.

Cotto al Dente

Seguire le ricette di cucina passo dopo passo sul tuo iPad o iPhone è utile, ma si può facilmente finire per pasticciare lo schermo con le dita unte. Cotto al Dente è disponibile anche su watchOS, il che significa che ogni ricetta è proprio lì sul tuo Apple Watch e controllare il passaggio successivo è facile come girare la corona digitale.

Airmail

Ordina, gestisci e naviga facilmente tra le tue email utilizzando Airmail, indipendentemente dal tuo provider di posta elettronica. Sarai in grado di organizzare la tua casella di posta in modo intuitivo con le azioni intelligenti dell’app e spostare i messaggi nelle tue attività. Sviluppato con WidgetKit, Airmail ti consente anche di tenere sotto controllo tutto direttamente dalla schermata iniziale grazie a un widget dedicato.

Airline Commander

Con Airline Commander puoi diventare un magnate degli affari senza rinunciare all’eccitazione di pilotare una vasta gamma di aerei del mondo reale. Impara le basi di decolli e atterraggi grazie all’innovativa simulazione di volo, quindi passa alla visualizzazione realistica della cabina di pilotaggio, che rende i voli più autentici grazie alla grafica 3D migliorata sviluppata utilizzando Metal.