Stellantis e Qualcomm collaborano per veicoli con Snapdragon Digital Chassis

Stellantis N.V. e Qualcomm Technologies hanno annunciato una collaborazione tecnologica pluriennale che prevede l’utilizzo degli Snapdragon Digital Chassis dei veicoli dei 14 marchi automobilistici di Stellantis a partire dal 2024, promettendo “esperienze intelligenti, personalizzabili e coinvolgenti”.

Sfruttando le piattaforme Snapdragon Cockpit e le capacità 5G per i sistemi telematici, Stellantis potrà offrire esperienze personalizzate e all’avanguardia.

L’accordo dovrebbe faciliterà il piano di Stellantis di fondere tutti i domini software in computer ad alte prestazioni, sfruttando le piattaforme Snapdragon Automotive in tutti i principali domini dei veicoli, oltre a contribuire ad assicurare la supply chain sui componenti strategici.

“Creando piattaforme automobilistiche aperte, scalabili e complete che comprendono semiconduttori, sistemi, software e servizi, stiamo supportando Stellantis a guidare la trasformazione verso l’era digitale delle automobili”, ha riferito Cristiano Amon, Presidente e CEO, Qualcomm Incorporated.

Portando il rapporto guidatore-veicolo su un nuovo livello, Stellantis utilizzerà le piattaforme Snapdragon Cockpit di nuova generazione per alimentare i sistemi di comunicazione e infotainment all’interno dell’auto per STLA SmartCockpit, che è stato progettato e realizzato insieme ad Amazon e Foxconn. Le piattaforme Snapdragon Cockpit non sono solo progettate per fornire grafica ad alta definizione alla console dell’abitacolo a controllo tattile e vocale, ma anche per offrire un’esperienza coinvolgente al suo interno, promettendo audio premium e “comunicazioni vocali cristalline”.

Le piattaforme Snapdragon Cockpit saranno utilizzate anche per migliorare funzionalità in generale e capacità dell’assistente personale a bordo del veicolo con funzioni di intelligenza artificiale (AI).

Sono previsti aggiornamenti over-the-air (OTA) che permetteranno al veicolo di evolvere e migliorare naturalmente nel tempo essendo costantemente aggiornato, potenziato e migliorato, così come funzioni su richiesta e aggiornamenti istantanei del veicolo, come cavalli aggiuntivi o modalità di guida, diagnosi e riparazioni completate via etere.

La prima applicazione sarà nel marchio Maserati per alimentare la prossima generazione del sistema di infotainment Stellantis.

