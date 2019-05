Samsung Galaxy Fit e Galaxy Fit (e) ora disponibili anche in Italia

Samsung Galaxy Fit e Galaxy Fit (e), le nuove smartband presentate lo scorso 20 febbraio in occasione dell’evento Galaxy Unpacked, sono ora disponibili anche sul mercato italiano.

I due accessori hanno come target un po’ tutti: dagli appassionati di fitness, da chi corre saltuariamente a chi vuole semplicemente restare in forma.

I materiali, a detta del produttore, sono resistenti, non intralciano i movimenti, permettendo di essere indossati comodamente e monitorare le attività. Il display è compatto e gestibile con semplici movimenti. Basta una piccola rotazione del polso per visualizzare le informazioni essenziali.

La funzione Auto Workout Tracking permette al Galaxy Fit (e) di rilevare e monitorare automaticamente tre tipologie di esercizio: camminata, corsa e allenamento dinamico e con Galaxy Fit anche l’utilizzo di bici, vogatore o l’ellittica. È possibile scegliere manualmente fra più di 90 diverse attività nell’app Samsung Health installata nello smartphone.

Queste, come è facile immaginare, aiutano a tenere sotto controllo il livello di benessere, dall’analisi del sonno (sono esaminati gli schemi durante le tre fasi del sonno, rilevando i movimenti del corpo mentre si dorme), alla gestione dello stress, alla rilevazione costante del battito cardiaco.

Con Galaxy Fit e Galaxy Fit(e) è possibile interagire anche in movimento, ricevere avvisi, messaggi, controllare i widget con le informazioni sincronizzate direttamente dallo smartphone (tra queste sono incluse, ad esempio, la sveglia, il calendario e le previsioni meteo) senza dover toccare il telefono.

Quando ci si sposta in un nuovo fuso orario, viene mostrato automaticamente un quadrante con un doppio orologio per gestire più facilmente gli impegni. I dispositivi sono impermeabili fino a 5 ATM e possono quindi essere indossati anche sotto la doccia o in piscina. Il produttore indica per la batteria la durata di una intera giornata di allenamento.

Galaxy Fit è disponibile nelle colorazioni Silver e Black, proposto al prezzo di 99,00€. Galaxy Fit(e) è disponibile nelle colorazioni Black, White e Yellow al costo di 39,00 €. Entrambi sono compatibili con dispositivi con sistema operativo Android 5 o superiore con 1.5GB di RAM. Galaxy Fit(e) è compatibile con iPhone 5 o superiore e sistema operativo iOS 9.0 o superiore; Galaxy Fit è compatibile con iPhone 7 o superiore e sistema operativo iOS 10 o superiore.