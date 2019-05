Renault, E-Totem e Demeter: arriva la rete di ricarica elettrica pubblica on demand

Il Gruppo Renault ha annunciato un accordo commerciale con E-Totem e Demeter, i due investitori del progetto, per sviluppare la prima rete di colonnine di ricarica pubbliche on demand in Francia, a Saint-Etienne Métropole.

Il Gruppo ha fatto sapere che contribuirà al finanziamento delle colonnine di ricarica accelerata del progetto e proporrà ai primi 50 clienti Renault “un’offerta privilegiata”.

Tra le località predefinite (città di Saint-Etienne, Firminy, Saint-Jean-Bonnefonds, Le Chambon Feugerolles, Saint-Chamond, Rive de Gier, Saint-Priest en Jarez e Andrézieux-Bouthéon), i clienti privati e gli operatori professionali possono presentare la domanda per una colonnina di ricarica.

A tale scopo, è possibile scaricare un questionario da restituire con la domanda sul sito Internet dedicato: ogni domanda sarà analizzata e se tutti i criteri saranno soddisfatti, la colonnina sarà installata nel giro di 3 mesi.

Le colonnine di ricarica proporranno ricariche da 22kw a 50kw. A lungo termine ci saranno 20 colonnine di ricarica rapida (50kw che in futuro potranno diventare 100kw) con presa Combo e CHAdeMO e 80 colonnine di ricarica accelerata (fino a 22kw) con prese T2 e prese domestiche. Oer accedere alla rete, si potranno utilizzare la carta di accesso E-Totem o le carte di operatori di mobilità esistenti (questi verranno annunciati man mano che saranno siglate le partnership).

I primi 50 clienti che acquisteranno un veicolo elettrico che rientra nel programma si vedranno offrire due anni di abbonamento alla rete di ricarica e 120 ore di ricarica, ossia l’equivalente di circa 15.000 km di autonomia gratuita. Questa offerta è proposta dalla concessionaria Thivolle a Saint-Etienne o Saint-Chamond.