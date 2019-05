Sconti Amazon del 26 Maggio fino al 53% su Dell, Lenovo, Aukey, RavPower, Anker

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Dell Latitude 14 E5470 Notebook I6300U 8 GB RAM 256GB SSD TOUCHSCREEN TASTIERA ITALIANA (Ricondizionato)

Lenovo ThinkCentre m90p SFF i7 860 8 RAM 128gb ssd DVD-RW Windows 10 pro (Ricondizionato)

AUKEY Supporto Auto Smartphone Magnetico Universale (Garanzia a Vita) Porta Cellulare Auto per iPhone 7/6 / 6s / 5s / 5/ Sony Xperia/Samsung Galaxy s6 / Huawei/Xiaomi/One Plus ECC. – Grigio

Potensic Drone GPS Telecamera 1080P Drone Professionale T25 Dual GPS con Grandangolare Regolabile Camera HD WiFi FPV Quadricottero Funzione Seguimi modalità Senza Testa

RAVPower Qi Certificato Standard Caricatore Wireless Fast Charge Ricarica Rapida 10W e Standard 5W Caricabatterie Wireless Compatibile con iPhone XS / XR /X Galaxy S9 / S8+ / S7 Quick Charge

Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost 20W con BassUp, 12 Ore di Riproduzione, Resistente all’Acqua IPX5, Raggio Bluetooth 20m con Suono e Bassi Superiori per iPhone, Samsung e Altri.

SPARIN [3 Pezzi] Vetro Temperato Compatibile con iPhone XS/iPhone X, Pellicola Vetro Temperato con [Strumento per Una Facile Installazione] Click qui per approfondire

AUKEY Adattatore USB C a Micro USB Femmina [ 3 pack ] Connettore USB C per Samsung Galaxy S8 / S8+ , OnePlus 2 / 3 , Lumia 950 / 950XL , Huawei P9 , MacBook Pro 2016 , ecc.

Mpow Auricolari Wireless IPX7 Bluetooth 4.1 Stereo, Cuffie Stereo con Microfono, per iPhone, Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Huawei ed Altri Smartphone – Nero

RAVPower Caricabatterie Wireless Ricarica Veloce 10W Compatibile con Galaxy S9 Note8, Standard Compatibile con Nexus Xperia Caricatore Senza Fili con 2 Bobine

APEMAN 4K Action Cam 16MP WiFi Ultra HD con Microfono Esterno Fotocamera Subacquea 40M EIS Stabilizzazione 170° Grandangolare/Telecomando 2.4G/Time Lapse/Slow Motion/2 Batterie/Accessori Kit

Anker Cavi Premium in Nylon da USB-C a USB-A 2.0 [Pack da 2 Cavi da 90 cm] per Samsung Galaxy S9 / S9 + / S8 / S8 + / Nota 8, LG V20 / G5 / G6 e Altro

Kit Accessori Action Cam, Accessori per Gopro per Go Pro Hero 7 Hero 2018 Hero 6 5 4 3 2 1 Hero Session 5 Black AKASO EK7000 Apeman Dpower Xiaomi di LUSCREAL.

RAVPower Caricabatterie per Auto, Caricabatterie Adattatore per Auto 24W con Doppio Ingresso per iPhone XS/XR/XS Max / 8/8 Plus, Galaxy S9/S8/S7 e Dispositivi Android

AUKEY Dash Cam FHD 1080P Telecamera per Auto con Obiettivo Grandangolare di 170° Super-Condensatore WDR Visione Notturna Dashcam con Registrazione in Loop G-Sensor e Caricatore USB da Auto a 2-Porta

Tomons (Pacco da 2) Lampada da comodino con paralume in tela, Lampada da scrivania in legno massello per camera da letto, soggiorno – Bianco [Classe di efficienza energetica A]

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

