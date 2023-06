Samsung Galaxy S23 a 644 euro euro grazie ad Amazon e al Cashback

Dopo la promozione su Galaxy S22, che comunque è ancora attiva con il cashback di 200 euro, proponiamo adesso un’altra mega offerta Samsung. Questa volta è il Galaxy S23 a poter essere acquistato a 644 euro, anziché 979 euro grazie allo sconto Amazon e alla promo cashback Samsung.

Galaxy S23 è l’ultimo smartphone top di gamma presentato dalla società che vanta specifiche tecniche all’avanguardia. Il terminale si fregia di un reparto fotografico davvero impressionante, anche grazie al supporto dell’IA migliorata nella modalità Nightography, che mantiene nitidi i dettagli. La fotocamera grandangolare da 50 MP lavora in parallelo con il processore Snapdragon 8 Gen 2 di cui è dotato top smartphone, combinando rapidamente i fotogrammi per estrarne da ognuno i bit, in modo da ottenere una foto ad alta risoluzione.

Solitamente lo smartphone costa 979 euro di listino, ma Amazon lo propone a 744 euro. A questi si devono togliere i 100 euro di cashback che vi rimborsa Samsung, registrando l’acquisto del terminale direttamente a questo indirizzo entro il 16 Luglio 2023.

Clicca qui per acquistare Galaxy S23 a 644 euro.

Offerta MEGA Bundle

In offerta anche un bundle contenete Galaxy S23, caricatore da 25 W e Galaxy Watch5 Pro da 45 mm. Si tratta di un orogloio dotato di GPS integrato che supporta la funzione Route Workout per importare percorsi di allenamento in formato GPX dallo smartphone, e sincornizzarli sulla tua mappa di allenamento.

L’orologio integra sensore bioattivo 3 in 1 che controlla la frequenza cardiaca e la salute cardiovascolare per rilevare frequenze cardiache e pressioni sanguigne insolite. Ovviamente, non manca il monitoraggio del sonno con una tecnologia proprietaria Samsung che tiene traccia delle diverse fasi del sonno.

Il costo per tutte e tre le periferiche è solitamente di oltre 1400 euro, ma al momento si Amazon il bundle viene proposto con uno sconto netto di 394 euro, pagandolo dunque 1083 euro.

Per avere il cashback di 100 € che riduce il prezzo alla cifra appena indicata, seguite le istruzioni nella pagina Amazon

Clicca qui per acquistare.