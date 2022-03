Samsung M8 è il monitor connesso che sfida Apple Studio Display

I nuovi monitor Samsung M8 sono stati mostrati per la prima volta al CES 2022: ora il costruttore annuncia le specifiche principali e la disponibilità per i preordini in Italia a partire dal 4 aprile. Si tratta di un monitor smart che per design e colori richiama iMac 24”, con specifiche e funzioni che lo rendono indicato anche per gli utenti Mac, tanto da poter essere considerato come una alternativa meno costosa rispetto ad Apple Studio Display per chi non ha particolari esigenze sulla colorimetria.

Ma mentre il display di Cupertino è un pannello da 27” con risoluzione 5K, Samsung M8 offre una diagonale di 32” con risoluzione 4K. Grazie al processore integrato il display di Samsung si può utilizzare anche per vedere Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV e altri servizi ancora senza dover collegare un computer.

Stesso discorso per comunicazione e produttività: anche quando non è collegato a un computer Samsung M8 permette all’utente di accedere ai documenti e lavorare con Google Docs, effettuare videochiamate con Google Duo e altro ancora.

Nella confezione è inclusa SlimFit Camera, una webcam magnetica e reovibile che l’utente può applicare in cima al display per videochiamate e videoconferenze. Offre tracciamento del volto e zoom automatico, in questo modo chi parla è sempre al centro della scena e messo a fuoco. In modalità wireless può essere collegato a Mac tramite AirPlay 2 integrato, con PC Windows e anche per duplicare lo schermo degli smartphone Android.

Per i collegamenti via cavo sono disponibili una porta micro HDMI e due porte USB-C che permettono di collegare il computer con un solo cavo in grado di fornire anche alimentazione elettrica e ricarica fino a 65W. Integrato anche un sistema audio da 5W con due twitter e microfono ad alta sensibilità che abilita anche i comandi vocali Bixby e Amazon Alexa. Samsung M8 è anche un hub per la domotica con piattaforma Samsung SmartThings da cui è possibile monitorare e controllare tutti i dispositivi compatibili, anche tramite comandi vocali.

Samsung M8 offre un pannello da 32” in formato 16:9 con risoluzione 4K da 3.840 x 2.160 pixel, HDR10+, frequenza di aggiornamento di 60 Hz, luminosità di 400 cd per metro quadrato e un rapporto di contrasto di 3000 a 1.

Il prezzo ufficiale in Italia non è stato annunciato, ma Amazon lo ha già in listino a 799 euro, potete preordinarlo direttamente da qui.

In USA sarà commercializzato al prezzo di 729,99 dollari. Il prezzo è dunque molto meno rispetto ad Apple Studio Display.

Tutto quello che c’è da sapere sul monitor Apple Studio Display è in questo articolo di macitynet.