WhatsApp supporterà le nuove funzioni di iOS 15

Sono passati sei mesi da quando Apple ha rilasciato iOS 15 e solo adesso WhatsApp sta portando il pieno supporto all’ultima versione del sistema operativo. Meglio tardi, che mai, si potrebbe dire.

Secondo WABetaInfo, la versione 22.7.0.76 della beta di WhatsApp porta finalmente il supporto a iOS 15. Come specifica la pubblicazione, WhatsApp supporta già indirettamente alcune funzionalità di iOS 15, ma ciò non si traduce in un supporto al 100% per l’ultimo sistema operativo rilasciato per iPhone.

Ad esempio, dopo mesi di test, WhatsApp per iOS ora mostra le foto del profilo nelle notifiche e supporta la modalità di messa a fuoco; solo adesso, però, con questa ultima beta, l’app porta il pieno supporto a iOS 15.

Come visibile nello screenshot pubblicato in rete, la barra degli strumenti è ora totalmente scura se nessun altro elemento dell’interfaccia utente è vicino a quest’ultima. Lo stesso, vale per le Impostazioni.

Non dovrebbe passare molto tempo prima che WhatsApp supporti finalmente iOS 15. WABetaInfo afferma che altre funzionalità arriveranno dopo il rilascio di questo futuro aggiornamento.

È importante notare che l’azienda sta anche preparando il supporto multi-dispositivo 2.0, che probabilmente porterà la tanto attesa app per iPad. Inoltre, WhatsApp beta per Android sta già supportando le reazioni dei messaggi, che dovrebbero arrivare presto per i beta tester iOS. Ancora, in una ultima beta dell’app, si parla della possibilità di innalzare a 2GB il limite per le dimensioni dei file da poter inviare.