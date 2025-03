Su iPhone si può provare Samsung One UI 7 di Galaxy S25

Pubblicità

Samsung sta ben pensando di stuzzicare gli utenti iPhone, oltre che quelli Android, invitandoli a provare la One UI, la tipica personalizzazione presente sui dispositivi Android della società. L’esperienza offerta da One Ui è attualmente una delle migliori della serie e Samsung ha appena aggiornato l’app Try Galaxy, che ora riflette fedelmente l’interfaccia dei modelli Galaxy S25. Gli utenti iPhone potranno, dunque, provare, questa esperienza. Ecco come.

La funzione Try Galaxy non è una novità, essendo in circolazione da alcuni anni, ma per chi non la conoscesse, il funzionamento è semplice: basta accedere alla pagina dedicata sul sito Try Galax, inquadrare il codice QR per scaricare l’app associata a collegamento rapido sulla schermata iniziale. Da qui, si può intraprendere un tour autoguidato dell’interfaccia di Samsung, visualizzabile su qualsiasi dispositivo mobile, iPhone compreso.

Il tour include simulazioni della schermata home, della tendina delle notifiche e del menu delle impostazioni rapide. Inoltre, l’app offre alcuni testi divertenti da leggere all’interno dell’app Messaggi e una demo dell’app fotocamera.

Non solo, con l’ultimo aggiornamento, sono state aggiunte nuove funzionalità esclusive di One UI 7, come il riepilogo “Now Brief” della giornata in arrivo e strumenti di intelligenza artificiale come l’Object Eraser. Tutte funzioni che descriviamo nella nostra recensione del Galaxy S25.

L’esperienza funziona perfettamente su iPhone, anche se navigare in un’interfaccia Samsung su un dispositivo Apple risulta decisamente insolito, soprattutto per la presenza dei pulsanti on-screen.

L‘applicazione può essere utilizzata anche sui telefono Samsung, nel caso in cui si voglia provare l’ultima One UI 7 su un dispositivo che ancora non risulta aggiornato.

Try Galaxy, per quanto possa sembrare curioso, rappresenta un modo intelligente per Samsung di mostrare le potenzialità del suo ecosistema senza dover ricorrere a unità dimostrative in negozio.

Se volete saperne di più sull’ultimo arrivato il link alla recensione Galaxy S25 è direttamente questo.