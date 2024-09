Kindle Unlimited compie dieci anni e vi regala due mesi

Pubblicità

Kindle Unlimited è gratis per due mesi, sia se non vi siete mai abbonati, sia se avete già provato il servizio in passato (magari approfittando proprio del periodo di prova a costo zero).

La promozione è stata lanciata in occasione dei dieci anni del servizio ed è valida anche in Italia, sebbene qui venne lanciato qualche mese dopo (era il 4 Novembre) e come dicevamo permette di beneficiare di due mesi di accesso gratuito a tutti i clienti, vecchi e nuovi, secondo questa formula:

3 mesi al prezzo di 1 per chi non si è mai iscritto ad Unlimited;

12 mesi al prezzo di 10 per chi si era già abbonato in passato.

Come usare Kindle Unlimited

Kindle Unlimited, lo ricordiamo, è un servizio di Amazon che attraverso un abbonamento mensile permette di accedere ad un vastissimo catalogo di libri digitali senza alcun limite nel numero di prenotazioni o nel tempo di lettura. Pensate che nei suoi dieci anni di vita gli abbonati hanno letto oltre 3 miliardi di libri in tutto il mondo.

Per usare l’abbonamento vi basta scaricare l’app Kindle (c’è per tutte le piattaforme principali, in alternativa potete usare anche la web-app da qualsiasi browser) e leggere i libri da smartphone, tablet e computer. Oppure potete acquistare uno degli e-reader Kindle di Amazon (l’ultimo arrivato in ordine di tempo è il Kindle Scribe e lo abbiamo recensito qui).

Per sapere come funziona Kindle Unlimited e come abbonarsi vi rimandiamo alla nostra guida.

La promozione

Qui approfittiamo innanzitutto per segnalarvi appunto la promozione lanciata in occasione dei dieci anni del servizio, sottoscrivibile fino al 15 Settembre a 9,99 € (il prezzo di un mese) per 3 mesi se non vi siete mai iscritti oppure a 99,90 € invece di 119,88 € per un anno di abbonamento al prezzo di 10 mesi se vi siete già abbonati in passato.

Cosa leggere su Kindle Unlimided, alcuni consigli

Se avete appena sottoscritto l’abbonamento o state decidendo se abbonarvi oppure no, sappiate che avete a disposizione migliaia di libri tra cui scegliere.

Non sorprende scoprire che i più letti nell’ultimo decennio – ci ricorda Amazon durante questa speciale occasione – sono proprio i romanzi della saga letteraria di Harry Potter e la sua autrice, J.K. Rowling, è la più popolare sul servizio, sia in Italia che nel resto del mondo.

Mentre il genere preferito su Kindle Unlimited in Italia dal 2014 ad oggi è il Romance (Felicia Kingsley, Anna Premoli e Cassandra Rocca gli autori più letti di questa categoria).

Ecco la top 10 dei libri più letti in Italia negli ultimi dieci anni su Kindle Unlimited:

E i dieci più letti in tutto il mondo:

E la top 10 degli autori più letti tramite Kindle Unlimited, sempre in Italia:

Infine, ecco i titoli più popolari, anno per anno:

Se anziché leggerli, i libri vi piace ascoltarli, allora tenete presente che in questo momento Amazon vi regala i primi tre mesi di Audible. E per godervi tutta la musica di questo mondo senza sborsare un Euro fareste bene a prendere in considerazione l'abbonamento a Music Unlimited: Amazon vi regala i primi 30 giorni.