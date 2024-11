Black Friday, Ninja Foodi FlexDrawer la limousine delle friggitrici ad aria a 189,99€

Pubblicità

C’è friggitrice ad aria e friggitrice ad aria. Ma poi c’è anche la Limousine delle friggitrici, la Ninja Foodi FlexDrawer, un prodotto come nessun altro nella sua categoria che si compra su Amazon ad un prezzo speciale 189,99 € invece che 279,99€ in occasione del Black Friday.

Quel di cui stiamo parlando, chi ha fatto qualche ricerca approfondita sulle migliori friggitrici ad aria, lo saprà già. Si tratta di un accessorio da cucina che si distingue da ogni concorrente per funzioni, potenza e estetica e che per le sue caratteristiche sarebbe riduttivo chiamare semplicemente “friggitrice ad aria”.

Realizzati in plastica opaca di colore nero e rifinita con dettagli in color rame (esclusiva Amazon), offre l’impressione di grande solidità ed eleganza in un design che non ricorda quello di nessuna concorrente.

Ma le peculiarità non si fermano certo qui.

Si sviluppa eminentemente in larghezza questo per dare ospitalità ad un gigantesco cassetto da 10,2 litri. Questo scomparto è in grado di ospitare quantità di cibi molto grandi, fino a otto iporzioni In esso potremo cucinare, ad esempio, un intero cosciotto d’agnello da 2 kg con verdure arrosto.

Il cassetto può anche essere diviso per cucinare due cibi in due modi differenti.

Ad esempio potremo cuocere un pollo da 2 kg o 1,5 kg di patatine in ciascuna zona con una capacità di 5,2 litri. Basterà collocare al suo posto lo specifico separatore.

Offre 7 funzioni di cottura: Air Fry (Frittura ad aria), Max Crisp (Croccantezza massima), Roast (Cottura arrosto), Bake (Cottura al forno), Dehydrate (Essiccazione), Prove (Lievitazione) e Reheat (Riscaldamento).

La funzione riscaldamento è molto interessante perchè riesce a riportare a temperatura per il consumo cibi che si sono raffreddati senza incidere sulla loro consistenza, questo al contrario del forno a microonde. Ad esempio potrete riscaldare velocemente una pizza o il pane, oppure delle lasagne al forno e tutto resterà croccante e uniforme nella temperatura.

Offre vantaggi anche dal punto di vista del risparmio energetico. È fino al 75% più veloce rispetto ai forni ventilati e cucina utilizzando fino al 45% in meno di un forno tradizionale.

Oltre a Foodi Max Zone, Amazon offre in sconto anche la versione “quasi” gemella Double Stack XL. In questo caso abbiamo due differenti cassetti, ciascuno separato dall’altro per un totale di 9,6 litri.

Le funzioni sono identiche a quella di Flex Drawer ma qui vengono preparati 2 alimenti, in 2 modi diversi, in contemporanea. La friggitrice permette di sincronizzare i due scomparti così da sfornare insieme le due pietanze.

In occasione del Black Friday, la Ninja Foodi FlexDrawer costa 189,99 € (invece di 279 € prezzo di listini). La versione a due cassetti, Dual Zone, costa 169,99 € (invce di 239 €)