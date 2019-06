Samsung presenta i nuovi monitor 2019 per lavoro e gaming

Samsung amplia la sua gamma di display dedicati al mondo business e al gaming con tre nuovi monitor: Samsung Space Monitor con funzione Zero Height Adjustable Stand, CRG9 con schermo Super Ultra – Wide ad alta risoluzione e UR59C il primo monitor 4K UHD curvo da 32 pollici, ottimizzati per sviluppatori di contenuti.

Space Monitor punta tutto sul design moderno, minimale e flessibile. Il nuovo monitor è dunque pensato per ambienti minimalisti, e incorpora una soluzione salva spazio che offre un supporto a morsetto completamente integrato che si fissa alla scrivania e può essere inclinato avanti e indietro liberando spazio per una produttività ottimale. La funzionalità Zero Height Adjustable Stand di Samsung garantisce versatilità per soddisfare qualsiasi preferenza di utilizzo.

Il monitor sarà disponibile nei modelli da 27 pollici con risoluzione QHD e da 32 con risoluzione 4K UHD.

CRG9 da 49 pollici è invece il monitor per il gaming Super Ultra-Wide con risoluzione Dual QHD, che propone un formato 32:9. Tra le caratteristiche si registrano frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tempo di risposta di 4 ms. E’ progettato per un’esperienza di gioco da pro-gamer, e dispone anche della tecnologia AMD Radeon FreeSync 2 HDR, che garantisce una grafica fluida e priva di lag.

Propone una risoluzione Dual QHD (5120×1440) e supporto alla tecnologia HDR10, con una luminosità di picco di 1.000 nit. Grazie all’ampia curvatura dello schermo di 1.800 mm e un campo visivo Super Ultra-Wide, il monitor garantisce anche la flessibilità per il multitasking grazie alla funzionalità PBP (Picture-by-Picture) che consente la visualizzazione di due sorgenti video sullo stesso schermo. CRG9 è dotato di una porta HDMI, due Display Port, USB 3.0 e opzioni di connettività per le cuffie ed è anche disponibile con un supporto di minori dimensioni per garantire praticità e flessibilità nella postazione di ogni gamer.

Ultimo, non per importanza, il nuovo UR59C, il primo monitor 4K UHD curvo da 32 pollici progettato per i creatori di contenuti, con un rapporto di contrasto di 2.500:1 e una risoluzione 4K UHD (3840×2160) che supporta fino a un miliardo di colori. La curvatura è di 1500R e garantisce un’esperienza immersiva durante la creazione di contenuti e immagini artistiche. Ha un design super-sottile, con uno spessore di soli 6,7 mm e un rivestimento in tessuto nella parte posteriore. Senza cornice su 3 lati è sostenuto da un sottile supporto in metallo V-Slim con una base composta due elementi che racchiude i cavi e riduce l’ingombro sulla scrivania.