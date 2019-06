Pokémon Masters: battaglie in tempo reale su iOS entro l’estate

The Pokémon Company ha rivelato in queste ore nuovi dettagli sul prossimo gioco per smartphone chiamato Pokémon Masters. Ci sono molte notizie interessanti per i fan del franchise, inclusa la data di rilascio; seppur indicativa, il titolo vedrà luce prima di quanto ci si potesse aspettare. Arriverà entro l’estate.

Sviluppato da DeNA, la società coinvolta in quasi tutti i giochi mobili di Nintendo, Pokémon Masters porterà battaglie Pokémon in tempo reale sui dispositivi mobili. Diversamente da quanto immaginabile, non si dovrà catturare nessun Pokémon. Ed invece, il giocatore prenderà i panni di un maestro che dovrà lanciare le sue creature in battaglie 3 contro 3.

Il gioco si svolgerà in una nuova regione chiamata Pasio, che DeNA descrive come un’isola artificiale “in cui le regole della battaglia sono diverse”. Per la prima volta in assoluto in un titolo della serie, saranno disponibili tutti gli Allenatore e i Pokémon di qualsiasi regione.

Al debutto, il titolo permetterà di reclutare tra 65 coppie, inclusi duetti familiari come Korrina e Lucario, Brenden e Treecko e Clair e Kingdra. Sarà possibile scegliere tre coppie per la propria squadra, così da sfidare gli avversari IA. Di tanto in tanto sarà possibile scegliere quali mosse devono essere utilizzate e l’utente sarà in grado di guidare gli Allenatori per usare oggetti curativi e altro per aumentare le statistiche di un Pokémon.

Dopo Pokemon GO, chissà se il titolo riuscirà a diventare virale nel giro di poche settimane. Fortunatamente la risposta la si avrà a breve: inizialmente si pensava ad un rilascio non prima del 2020, invece il team di sviluppo ha confermato l’arrivo entro l’estate, su iOS e Android.