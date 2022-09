Samsung regala tre mesi di Apple TV+ a chi possiede Smart TV e proiettori The Freestyle e The Premiere

Samsung regala tre mesi di Apple TV+ ai proprietari degli Smart TV e dei proiettori The Freestyle e The Premiere dell’azienda. Come noto, la piattaforma Apple TV è disponibile sui dispositivi Samsung, e dunque sarà pienamente fruibile senza hardware suppletivo.

Fino al 28 novembre, i proprietari di Smart TV Samsung, The Freestyle e The Premiere di tutto il mondo potranno iscriversi e utilizzare gratuitamente per tre mesi il servizio Apple TV+. I possessori di un modello di smart TV Samsung 2018-2022, di The Freestyle e The Premiere potranno sfruttare questa offerta a tempo limitato aprendo l’app Apple TV dalla schermata home del proprio dispositivo Samsung e seguendo le istruzioni a schermo.

ricordiamo che Apple TV+ permetterà di fruire di tutti i contenuti Apple Original: serie drammatiche e comedy, film, documentari, intrattenimento per bambini e per tutta la famiglia, come la produzione dei record “Ted Lasso”, premiata agli Emmy, nonché serie di successo come “See”, “Severance”, “Loot”, “Pachinko”, “For All Mankind” e molto altro anche nella sezione programmi sportivi, a cominciare da “Friday Night Baseball”.

Da notare che l’offerta è disponibile per i modelli di TV Samsung 2018-2022, The Freestyle e The Premiere, ma è valida solo per i nuovi abbonati Apple TV+, e limitata a una sottoscrizione per ogni TV e ID Apple.

Apple TV+ è disponibile sull’app Apple TV in più di 100 paesi e regioni, su oltre 1 miliardo di schermi. Dopo il lancio, avvenuto il 1° novembre 2019, Apple TV+ è attualmente il servizio di streaming che offre solo contenuti originali, senza affidarsi troppo a produzioni già note, come invece fanno i competitor, quali Netflix, o Disney Plus. A oggi, film, documentari e serie targati Apple Original hanno ricevuto 250 premi e 1.115 nomination.