Apple Watch Ultra, la batteria è quasi due volte più potente di Watch 8

È il modello più grande e anche quello che offre l’autonomia più lunga di qualsiasi altro Apple Watch: non sorprende che la batteria di Apple Watch Ultra sia molto più grande dei modelli standard Apple Watch 8, più precisamente offre una capacità superiore del 76%. In assenza di dettagli tecnici ufficiali pubblicati da Apple, la capacità della batteria di Apple Watch Ultra è stata individuata nelle certificazioni all’interno di un database in Cina, segnalata da MySmartPrice.

Infatti come da tradizione Apple non svela questi dettagli delle specifiche tecniche, preferendo invece concentrarsi sull’autonomia reale disponibile per l’utente. Come ormai avviene da diversi anni per Apple Watch la multinazionale di Cupertino dichiara anche per Apple Watch Series 8 un intero giorno di autonomia.

Invece con Apple Watch Ultra l’autonomia dichiarata è di 36 ore di utilizzo normale, mentre nella modalità a basso consumo che arriverà con un aggiornamento, si potranno raggiungere fino a 60 ore di autonomia. Questo riducendo o fermando l’esecuzione di alcuni servizi e funzioni, inclusa la rilevazione dell’ossigenazione del sangue, lo schermo sempre acceso, l’aggiornamento delle app in sottofondo e altro ancora.

Per raggiungere questa super autonomia la batteria di Apple Watch Ultra offre una capacità di 542 mAh, poco se confrontata a quella di iPhone e Android, ma notevole per uno smartwatch. Ricordiamo infatti che Apple Watch 8 da 45 mm, cos’ come il modello corrispondente della Series 7, integra una batteria da 308 mAh, da qui l’incremento del 76% per la batteria di Apple Watch ultra. Invece Apple Watch 8 da 41 mm dispone di una batteria di 282 mAh, praticamente identica a quella di Apple Watch 7 che era di 284 mAh.

