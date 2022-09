Le novità di iOS 16 in esclusiva sugli iPhone più recenti

A partire da ieri gli utenti possono scaricare e installare iOS 16, l’ultima versione del sistema operativo di Apple per iPhone che introduce nuove funzionalità e importanti modifiche. La più evidente è la possibilità di personalizzare la schermata di blocco, che è accessibile a tutti i telefoni su cui è possibile installare questa versione, ma altre novità invece sono accessibili esclusivamente sugli iPhone più recenti.

Ad esempio, con iOS 16 è possibile selezionare e isolare i soggetti dalle foto presenti nell’app Foto. Basta tenere premuto su una immagine per alcuni secondi finché non si vede comparire un bagliore bianco intorno al soggetto: a quel punto è possibile trascinarlo fuori dall’app e incollarlo su Messaggi, Mail, Note e altre applicazioni di questo genere.

Dietro questo processo c’è l’avanzata rete neurale di Apple che rileva i soggetti nelle immagini, per cui soltanto i telefoni che usano almeno il processore A12 Bionic possono usarla (ovvero da iPhone XS in poi).

C’è poi la tecnologia di apprendimento automatico che offre un riconoscimento vocale più accurato e di conseguenza permette di fruire di una funzione di dettatura sensibilmente migliorata. Gli utenti possono così convertire la voce in testo passando istantaneamente alla digitazione, visto che la tastiera rimane sempre visibile, ma anche per questo serve potenza e di nuovo è il chip A12 Bionic (e successivi) ad ottenere il via libera.

Un’altra interessante novità di iOS 16 riguarda la possibilità di attivare i sottotitoli in tempo reale per i video e persino per le videochiamate FaceTime. Questa opzione è inserita tra le funzioni di accessibilità ed è supportata soltanto dagli iPhone delle ultime quattro generazioni, quindi dalla serie 11 in poi.

C’è poi un’altra esclusiva che potrebbe far arrabbiare qualcuno: con iOS 16 Apple infatti sta ripristinando l’indicatore di percentuale della batteria sulla barra di stato. Da qualche anno infatti per accedere a questa informazione bisogna aprire il Centro di Controllo, richiedendo quindi un doppio passaggio (sbloccare il telefono, poi strisciare il dito dall’alto in basso a partire dall’angolo superiore destro dello schermo) che fa perdere tempo. Purtroppo pare che questa modifica sarà disponibile soltanto sugli iPhone dell’ultima serie numero 14, presumibilmente per via della tacca più piccola.

Comunque, non perdetevi d’animo: ora che iOS 16 è arrivato, ecco cinque funzioni da provare subito.