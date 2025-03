Samsung SmartThings supporta oltre 150 prodotti Philips Hue

Pubblicità

Oltre a tutti i simboli ed etichette di compatibilità sulle confezioni dei prodotti Philips Hue presto potrebbe apparire anche la dicitura Works with SmartThings siglata WWST, l’ecosistema per la casa smart di Samsung.

La multinazionale sudcoreana ha annunciato in questi giorni che al momento oltre 155 prodotti di illuminazione Philips Hue sono inclusi nell’elenco dei dispositivi WWST, quindi funzionano con SmartThings.

Questo risolve definitivamente possibili problemi che finora potevano emergere per gli utenti di dispositivi Samsung che tentavano di collegare una o più luci Philips Hue per la gestione via app e piattaforma SmartThings.

Nella pagina dedicata Samsung spiega che grazie a questa integrazione l’utente può controllare sempre e ovunque le lampade Philips Hue, anche quando è in viaggio. Grazie al supporto di SmartThings non serve nemmeno lo smartphone o il computer, perché si potrà fare anche dallo schermo dalla TV o persino dal frigorifero Family Hub di Samsung.

Sempre via SmartThings le luci Philips Hue possono essere associate a centinaia di prodotti compatibili di marchi diversi. Per esempio associando le luci alla soundbar, alle tende smart e al termostato per avere l’atmosfera giusta con un solo tap, per un film, videogiochi o una serata di musica e amici.

Oltre al funzionamento integrato nell’ecosistema SmartThings, la certificazione WWST prevede anche operazioni di marketing in collaborazione con i partner. Così i prodotti Philips Hue saranno evidenziati all’interno dell’app Samsung, con collegamenti su Internet per l’acquisto, fino ad organizzare eventi e campagne per promuovere marchio e prodotti. Ricordiamo che prima di comprarle le luci Philips Hue si possono guardare in realtà aumentata su iPhone e iPad. Tutti i prodotti e le luci smart Philips Hue sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

