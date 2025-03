Teclast N20 Pro, potente mini PC in sconto a soli 103 €

Pubblicità

Per chi desidera avvicinarsi al mondo dei mini PC è in corso un’offerta imperdibile: il Teclast N20 Pro si può comprare per soli 103 €, un prezzo irrinunciabile per dotarsi di un computer abbastanza potente da poter rispondere con reattività alle principali esigenze di tutta la famiglia.

Teclast è un marchio abbastanza conosciuto perché propone spesso prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo, come nel caso di questo mini PC dotato di un processore quad-core Intel N95 a 3.4 GHz a cui si affiancano 8 GB di RAM di tipo DDR4 e un disco da 256 GB che raggiunge fino a 3.500 MB/s di velocità in lettura.

È quindi abbastanza potente per poter lavorare e giocare, grazie anche alla possibilità di collegare e gestire fino a 3 monitor con risoluzione 4K, circondandosi quindi di tutto lo spazio di lavoro possibile per massimizzare la produttività e le partite nei momenti di svago.

Arriva a casa con Windows 11 Pro preinstallato ed è davvero compatto: misura 12 x 12 x 4 centimetri e pesa intorno ai 400 grammi, specifiche che permettono di appenderlo facilmente ad un supporto per monitor sfruttando la compatibilità con gli attacchi VESA.

In questo modo si può “nascondere” dietro uno schermo rendendo la scrivania quanto più pulita e minimale possibile.

Per quanto riguarda la connettività, segnaliamo infine che troviamo:

sul lato frontale:

2x USB-A 3.2 ottime per collegare dischi e memorie esterne;

ottime per collegare dischi e memorie esterne; il tasto On/Off.

Sul bordo posteriore:

ingresso DC per l’alimentazione;

porta Ethernet RJ45 per il collegamento a Internet via cavo;

RJ45 per il collegamento a Internet via cavo; 2x prese HDMI ;

; ingresso jack audio da 3.5 mm;

da 3.5 mm; USB-C DisplayPort (per: collegare monitor, scambio dati, ricarica dispositivi);

DisplayPort (per: collegare monitor, scambio dati, ricarica dispositivi); 2x USB-A 2.0 utili per collegare tastiera e mouse con filo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 103 € nella configurazione 8 GB + 256 GB.

Eventualmente potete comprare anche le versioni 16 GB + 512 GB e 16 GB + 1 TB a prezzi chiaramente maggiori (ma sempre in forte sconto).

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

