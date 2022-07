Samsung, spediti 10 milioni di pieghevoli nel 2021

A un paio di settimane dall’evento Unpacked, Samsung ha svelato di aver spedito «quasi 10 milioni di smartphone pieghevoli» in tutto il mondo. Un aumento del 300% rispetto al 2020 – scrive il capo del dipartimento Mobile Experience (MX) Business, il dottor TM Roh, nel post pubblicato sulla Samsung Newsroom – e con l’aspettativa che questi numeri continuino a crescere.

La maggior parte delle persone che hanno acquistato un pieghevole di Samsung, che corrisponde al 70% della clientela, ha optato per il Flip a conchiglia, una scelta che non sorprende visto che in precedenza l’azienda aveva già fatto notare come il Flip 3 avesse motivato le persone a cambiare marca rispetto a quanto riescono a fare oggi gli altri suoi smartphone.

Tuttavia i 10 milioni di unità che Samsung dice di aver spedito l’anno scorso rappresentano una cifra considerevolmente più grande di quanto emerso dalle ricerche dell’International Data Corporation (IDC) pubblicate a febbraio, secondo cui in tutto il mondo le spedizioni di telefoni pieghevoli – che comprendono sia i modelli a conchiglia che i mini-tablet – ammontavano a 7,1 milioni di pezzi.

Quale che sia questa cifra comunque la divisione MX di Samsung ha registrato un aumento delle entrate, principalmente grazie proprio alle vendite dei pieghevoli e degli ultimi dispositivi della serie Galaxy S.

Oltre ad aggiornare gli investitori riguardo l’andamento delle vendite dei dispositivi di Samsung, Roh ha anche confermato che al prossimo evento Unpacked, fissato per il 10 agosto, l’azienda presenterà i prossimi modelli della gamma Flip e Fold.

L’impatto della nostra innovazione non riguarda solo ciò che la tecnologia può fare, ma si tratta di ciò che l’utente può farci. Non vedo l’ora di mostrare il potenziale dei nostri nuovi pieghevoli Galaxy, che rappresentano lo strumento definitivo sia per la produttività che per l’esperienza personale.

Per saperne di più su quel che c’è da aspettarsi dall’evento Samsung di agosto potete dare uno sguardo al nostro articolo riepilogativo.