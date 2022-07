Minecraft mette al bando blockchain e NFT

Non aspettatevi di poter fare acquisti NFT in qualche modo collegati all’universo Minecraft. Mojang, sviluppatore del titolo, ha preso una posizione ferma contro il coinvolgimento del gioco con gli NFT e la tecnologia blockchain.

Ecco le parole del team di sviluppo:

[Per] garantire che i giocatori di Minecraft abbiano un’esperienza sicura e inclusiva, le tecnologie blockchain non possono essere integrate all’interno delle nostre applicazioni Minecraft client e server, né possono essere utilizzate per creare NFT associati a qualsiasi contenuto di gioco, inclusi mondi, skin, oggetti personali o altre mod

Il team, sulla scorta di queste dichiarazioni aggiornerà di conseguenza le linee guida del gioco.

Minecraft ha un mercato in cui le persone possono vendere le loro creazioni. Mojang osserva che alcune aziende hanno recentemente iniziato a offrire NFT collegati al gioco. Ci sono alcuni NFT associati ai pacchetti skin Minecraft e ai file del mondo che le persone possono acquistare. Lo studio ha detto che potrebbe essere stato possibile per i giocatori guadagnare Minecraft NFT per le attività completate all’interno del gioco, o altrove. Mojang non è d’accordo con niente di tutto questo.

Ognuno di questi usi degli NFT e di altre tecnologie blockchain crea la proprietà digitale basata sulla scarsità e l’esclusione, che non si allinea con i valori Minecraft di inclusione creativa e gioco insieme. Gli NFT non sono inclusivi di tutta la nostra comunità e creano uno scenario degli abbienti e dei non abbienti

Mentre i proprietari di server Minecraft sono autorizzati a addebitare l’accesso, le regole di Mojang affermano che tutti dovrebbero avere accesso alle stesse funzionalità e contenuti.

Gli NFT, tuttavia, possono creare modelli di scarsità ed esclusione in conflitto con le nostre linee guida e lo spirito di Minecraft

Mojang ha anche espresso preoccupazione per la natura speculativa degli NFT e ha osservato che alcuni sono stati venduti a “prezzi gonfiati artificialmente o fraudolentemente”.

Alcuni altri importanti attori del settore dei giochi hanno già evitato gli NFT e la blockchain. Lo scorso ottobre, Steam ha vietato i giochi che consentissero il trading di criptovaluta e NFT. Sony ha recentemente annunciato un programma di premi PlayStation che include oggetti da collezione digitali. Tuttavia, ha sottolineato che questi non potevano essere scambiati e il programma non coinvolge NFT o la blockchain.