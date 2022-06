Samsung svela i monitor gaming Odyssey Neo G8, G7 e​ G4

Samsung ha annunciato la nuova linea di monitor gaming​ Odyssey​ Neo G8, Odyssey Neo G7 e Odyssey​ G4: il G8 è il primo monitor da gioco 4K a 240 Hz al mondo. Ecco tutte le caratteristiche dei nuovi schermi, che vanno ad affiancarsi al già noto G9.

​Il top di questa nuova gamma è certamente il modello Odyssey Neo G8, che dispone di un refresh rate a 240Hz con tecnologia Quantum Mini LED, ed è disponibile nel formato da 32 pollici. Odyssey Neo G8 da 32 pollici combina un pannello VA curvo 4K (3.840 x 2.160 pixel) 1000R con la tecnologia Quantum Matrix. La risoluzione 4K è inoltre supportata da una gamma cromatica fino al 95% della gamma DCI-P3.

Insieme ad AMD FreeSync Premium Pro, il monitor vanta una velocità di aggiornamento di 1ms e utilizza la tecnologia Quantum Mini LED per un controllo dettagliato e preciso dei LED, assicurando che i giocatori vedano le scene sia scure sia luminose, così come sono state concepite. Inoltre, Quantum HDR 2000, con una luminosità di picco di 2.000 nit e un rapporto di contrasto statico di un milione di unità.

​Sul retro del monitor è presente l’illuminazione CoreSync che rileva automaticamente i colori sullo schermo e li proietta nella stanza per aumentare l’immersione dell’utente nel mondo di gioco.

Il monitor è dotato della nuova tecnologia Matte Display per evitare l’abbagliamento, oltre ad essere antiriflesso, riducendo al minimo le distrazioni. Inoltre, è dotato di un supporto regolabile in altezza (HAS), nonché funzionalità di rotazione e inclinazione per un’efficienza ergonomica e un montaggio conforme alla VESA.​

Odyssey Neo G7

Al fianco del modello G8 Samsung ha presentato anche Odyssey Neo G7, un monitor da 32 pollici 4K (3.840 x 2.160 pixel) con pannello VA curvo 1000R, refresh rate a 165 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GtG), sempre orientato e ottimizzato per il versante gaming.​

​

Il monitor condivide in parte le caratteristiche del modello Odyssey Neo G8, tra cui AMD FreeSync Premium Pro, la tecnologia Quantum Mini LED e Quantum HDR 2000 con una luminosità di picco di 2.000 nit e un rapporto di contrasto statico di un milione di unità.

Anche in questo caso è presente il sistema di illuminazione CoreSync presente sul retro del monitor.

Odyssey G4

Il G40B è disponibile, invece, nel taglio da 25”, propone una risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel) e offre un refresh a 240 Hz, un tempo di risposta di 1 ms (GtG), un pannello IPS con ampio angolo di visualizzazione e supporto HDR10. E’ compatibile con la tecnologia da AMD FreeSync Premium e dalla compatibilità G-SYNC per un’esperienza di gioco fluida.

Disponibilità​

I monitor da gioco Samsung Odyssey G85NB, G75NB e G40B saranno disponibili a livello globale a partire dal mese di giugno. Nelle scorse ore Samsung ha presentato l’unità SSD esterna T7 Shield indistruttibile e veloce. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili a partire da questa pagina.