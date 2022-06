iOS e iPadOS 16, File ottiene Azioni Rapide come macOS

Tra le novità dell’app File di iOS 16 e iPadOS 16 (sistemi operativi nel momento in scriviamo in beta per i soli sviluppatori) sono disponibili le azioni rapide come su macOS (da macOS Mojave in poi), funzionalità che consentono di ridurre al volo le dimensioni delle immagini, modificare centinaia di PDF alla volta e altro ancora tutto con un solo tap sullo schermo.

Come su macOS, le Azioni Rapide in iOS 16 e iPadOS 16 sono accessibili richiamando un menu contestuale dall’app File (con il tasto destro del mouse o equivalente combinazione con il trackpad collegato all’iPad), oppure con un lungo tap sul file; appare la nuova voce “Azioni rapide” e da qui un sottomenu con voci quali “Modifica”, “Ruota a destra”, “Ruota a sinistra” e altro ancora (le voci cambiano a seconda della tipologia di file selezionato).

Sono disponibili opzioni per annotare i documenti, ruotare le immagini, creare PDF, convertire immagini, rimuovere lo sfondo in una foto. L’azione per la conversione delle foto è interattiva: dopo la selezione appare un menu a comparsa sulla parte superiore dello schermo, permettendo di scegliere un formato di file, con tre opzioni: JPEG, PNG e HEIF (il formato compresso utilizzato dall’app Fotocamera per impostazione predefinita).

Una volta selezionata la prima opzione, un secondo menu permette di scegliere la dimensione, questa volta con quattro opzioni: piccola, media, grande e originale (per non modificare la qualità). Il file generato viene poi inserito nella stessa cartella, con lo stesso nome e la nuova estensione; e un numero per evitare conflitti ove applicabile.

Le opzioni di ottimizzazione consentono di determinare il livello di compressione. Maggiore è la qualità, maggiore è il dettaglio che l’algoritmo di compressione mantiene. Scegliendo una impostazione di qualità alta, come è facile immaginare, si ottiene un file di dimensioni maggiori. L’algoritmo di ottimizzazione funziona piuttosto bene e, in alcune prove effettuate dalla redazione di macitynet, un file di 2.6MB è diventato di pochi Kb.

L’opzione per la rimozione degli sfondi sfrutta peculiarità del formato PNG (la trasparenza). È possibile rendere trasparente un colore in un’immagine per nascondere parte dell’immagine o per creare un effetto di sovrapposizione. Come accennato le azioni non sono limitate al singolo file, ma è anche possibile selezionare più elementi, compresi PDF, video e altri elementi ancora.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.