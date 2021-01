Le nuove unità SSD Samsung 870 EVO promettono performance ancora superiori

Samsung Electronics ha annunciato l’SSD 870 EVO, la sua più recente soluzione nell’ambito delle unità SSD SATA.

La lineup di Samsung 870 EVO sfrutta l’ultima tecnologia di controller e flash V-NAND, permettendo di raggiungere la velocità massima di lettura e scrittura sequenziale SATA rispettivamente di 560 e 530 MB/s (sfruttando in pratica il massimo di quanto è possibile ottenere dalle connessioni SATA).

Il produttore spiega che, utilizzando un ampio buffer SLC variabile, la tecnologia Intelligent TurboWrite del prodotto aiuta a mantenere i livelli di picco delle prestazioni. L’870 EVO offre un miglioramento del 38% nella velocità di random read rispetto al precedente modello 860, con ovvie migliorie in situazioni di multi-tasking come la navigazione sul web o semplicemente l’avvio del computer.

Il produttore riferisce di miglioramento di circa il 30% rispetto alle prestazioni sostenute rispetot anche al’860 EVO. Di particolare interesse la garanzia di cinque anni o di 2400 TBW per il modello da 4TB.

Questi SSD possono essere utilizzata con tutti i dispositivi dotati di un’interfaccia di connessione SATA di 2,5 pollici. Inoltre, grazie alla modalità power saving, l’870 EVO è compatibile con i dispositivi che supportano la funzionalità di Windows Modern Standby, garantendo un maggior risparmio energetico.

I prezzi di listino di Samsung 870 EVO partono da 46,99 € per il modello da 250GB. Per tutto quello da sapere sulle unità SSD (cosa sono, a cosa servono, quali sono i vantaggi) e le indicazioni su come installare SSD su Mac e PC vi rimandiamo a questo nostro articolo. Per un elenco delle miglori e più recenti unità SSD, fate riferimento a questo articolo. Nel momento in cui scriviamo, su Amazon l’unità SSD 860 Evo nel taglio da 512GB è venduta 59,99 euro.