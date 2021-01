Maxon ha acquisito le attività commerciali del suo distributore giapponese

Maxon ha annunciato di aver completato la transazione per l’acquisizione del segmento di business del distributore giapponese che da anni segue la community e le attività commerciali di Maxon, e contestualmente ha presentato la prima sede ufficiale in Giappone: Maxon Computer KK.

Nell’ultimo decennio la TMS Corp, l’agenzia rappresentativa di Maxon a Tokyo, è diventata piuttosto nota all’interno della community Maxon. Con la costituzione della Maxon Computer KK lo sviluppatore intende approfondire questo legame dimostrando il costante interesse verso il mercato giapponese.

Maxon ha annunciato inoltre che il fondatore di TMS Corp, Manfred Flick, è stato nominato Regional Director di questa nuova filiale e che tutto il suo team farà parte della famiglia Maxon.

La TMS Corp. è specializzata nel settore broadcast, nel design industriale, nella progettazione architettonica, nella progettazione di eventi e fiere e nello sviluppo di videogiochi in questo territorio, all’interno del quale Cinema 4D ha già una forte e radicata presenza. Molte importanti reti televisive in Giappone, così come molti studi di design di importanti aziende, si affidano già a Cinema 4D per le proprie produzioni, e questa acquisizione è prsentata come un’ottima notizia per queste realtà.

“Il Giappone è stato e continua ad essere un’enorme area di crescita per Maxon”, spiega David McGavran, CEO di Maxon. “Il team di TMS è sempre stato un partner importante in quest’area. La loro esperienza sarà preziosa nel nostro impegno di accrescere l’influenza delle nostre linee di prodotti Redshift, Red Giant e Cinema 4D in Giappone e APAC”.

Con questa acquisizione Maxon mira a rafforzare il proprio sistema di supporto e diffusione per i numerosi utenti in questo paese che potranno beneficiare di seminari Maxon in forma gratuita e continuativa. Inoltre l’inclusione dei prodotti Red Giant e Redshift, nonché del pacchetto completo Maxon One, offrirà agli artisti molti strumenti interessanti da sperimentare.

Chi è Manfred Flick, il Regional Director di Maxon KK

Nel 1994 Manfred ha fondato a Tokyo la TMS Corp., dopo aver lavorato per 8 anni in Giappone come ingegnere radiotelevisivo per una società tedesca. Nel 1998, durante una visita al Siggraph di Los Angeles, Manfred ha scovato lo stand Maxon intuendo il potenziale di Cinema 4D. Questo ha dato il via ad una collaborazione durata più di vent’anni dove per Maxon si sono spalancate le porte del Giappone, una sfida non semplice in un mercato così competitivo. Grazie alla tenacia, alla pazienza e all’entusiasmo di Manfred e del suo team di professionisti, Cinema 4D si è trasformato rapidamente in uno strumento essenziale in tutti i settori del design, e le linee di prodotti Red Giant e Redshift di Maxon stanno rapidamente guadagnando la stessa popolarità.

Maxon è nota per i suoi software usati nel design 2D e 3D, la motion graphics, gli effetti visivi e la visualizzazione. Sue linee di prodotti includono Cinema 4D, suite per la modellazione, la simulazione e l’animazione 3D, Red Giant, la versatile linea di strumenti di editing, motion design e filmmaking, e le soluzioni di rendering Redshift per produzioni di altissimo livello.