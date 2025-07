Prime Day, SanDisk Desk Drive SSD da 4TB a solo 283 €

È in offerta su Amazon il SanDisk Desk Drive SSD 4TB, indicato per chi cerca una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni per l’uso da scrivania. Costa solo 283€ invece di 386€.

Design compatto e velocità fino a 1000 MB/s

Il SanDisk Desk Drive SSD 4TB è un’unità a stato solido esterna progettata per l’uso fisso, con un formato compatto che si adatta facilmente alla postazione desktop. Utilizza connessione USB-C con standard USB 3.2 Gen 2, che consente velocità di trasferimento fino a 1000 MB/s in lettura. Questo lo rende adatto per gestire librerie multimediali, progetti video o foto in alta risoluzione e grandi database. Il case è privo di ventole, per un funzionamento silenzioso anche durante le operazioni intensive.

Backup automatico e compatibilità multi-piattaforma

Tra le funzioni integrate, c’è il supporto per software di backup automatico per Windows e Time Machine su macOS (formattazione exFAT). Il SanDisk Desk Drive SSD 4TB è quindi una soluzione adatta sia per utenti Mac che Windows, senza necessità di riformattazione. È pensato per chi ha bisogno di una memoria permanente sempre pronta all’uso sulla scrivania, ad esempio per salvare contenuti creativi o come archivio centrale di lavoro.

Archiviazione stabile per uso professionale

Con 4 TB di capacità, questo SSD desktop offre spazio sufficiente per progetti professionali, librerie RAW o file video in 4K. La struttura è progettata per rimanere sempre collegata e funzionante, ideale anche per soluzioni di backup giornaliero. L’assenza di parti meccaniche lo rende più resistente rispetto agli hard disk tradizionali, con tempi di accesso più rapidi e meno soggetto a usura nel tempo.

