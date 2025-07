Prime Day, il piccolissimo microfono Lavalier DJI Mic Mini a solo 63 €

Amazon sconta oggi il DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX), un microfono lavalier wireless compatto adatto per la creazione di contenuti. Il prezzo passa da 89€ a 63,65€

Design ultraleggero per riprese agili

Il DJI Mic Mini si distingue per il formato compatto e il peso ridotto di soli 10 grammi, che lo rendono comodo da indossare come microfono lavalier in riprese dinamiche, interviste o vlog. Il design minimale lo rende poco visibile in video, risultando ideale per contenuti professionali o social. È progettato per l’uso immediato, senza montaggi complicati, anche con accessori già inclusi nella confezione.

Audio stabile e dettagliato anche a distanza

Nonostante le dimensioni contenute, il DJI Mic Mini garantisce una trasmissione audio stabile fino a 400 metri in campo aperto. Integra due livelli di cancellazione del rumore, selezionabili in base all’ambiente: uno per interni e uno per contesti più rumorosi. Il risultato è una registrazione vocale chiara anche in strada, nei mercati o in situazioni affollate, senza distorsioni e con un audio bilanciato.

Compatibilità diretta con fotocamere DJI

Il microfono può collegarsi direttamente a dispositivi della serie Osmo (Action 5 Pro, Action 4, Pocket 3) tramite DJI OsmoAudio, senza passare dal ricevitore. Questa funzione lo rende parte integrante dell’ecosistema DJI, riducendo peso e cavi. Include inoltre una funzione di limitazione automatica per evitare il clipping dell’audio nei picchi di volume, utile durante riprese imprevedibili.

