Sanremo 2021, Amazon svela la popolarità dei cantanti e la vetrina

Sanremo 2021 comincia stasera e Amazon annuncia numerose iniziative tutte dedicate al festival della musica italiana. Per chi possiede uno speaker con Alexa Amazon, in collaborazione con Gianni Morandi, ha preparato uno speciale duetto sulle note di “Banane e Lampone” in cui Alexa canta insieme a uno degli artisti più apprezzati della musica italiana.

Alexa duetta con Morandi: come ascoltare il brano

Per ascoltarlo basta che i clienti che utilizzano Alexa attraverso un dispositivo Echo oppure un dispositivo con integrazione Alexa dicano semplicemente «Alexa, canta con Gianni Morandi». Chiaramente è sempre possibile ascoltare l’omonimo brano in versione originale su tutti i dispositivi Echo semplicemente chiedendo ad Alexa di riprodurlo attraverso uno dei servizi di musica in abbonamento (tra cui: Amazon Music Unlimited, Prime Music, Apple Music, Deezer Premium, Spotify Premium e TIMMUSIC Platinum).

Per festeggiare questa collaborazione, Amazon Music ha anche rinnovato la playlist Best of Gianni Morandi in cui sono raccolti 50 dei più grandi successi dell’artista. Per riprodurre tutti i brani contenuti nella playlist, i clienti possono chiedere «Alexa, riproduci la playlist Best of Gianni Morandi da Amazon Music».

Sanremo 2021, la speciale vetrina di Amazon

Ma le novità di Amazon in vista di Sanremo 2021 non finiscono qui. E’ stata infatti lanciata una vetrina interamente dedicata al festival nella quale sono disponibili CD e vinili in edizione esclusiva per Amazon e dispositivi Echo con Alexa integrata. Su Amazon Music è già pronta anche la playlist Sanremo 2021 che raccoglierà tutti brani di questa edizione a partire dal 3 marzo.

In attesa di questa edizione del festival, Amazon svela quali sono stati, tra i big in gara, i dieci artisti più ascoltati in streaming su Amazon Music durante gli ultimi dodici mesi. A dominare questa classifica c’è Irama, seguito da Fedez e dai Maneskin. In quarta posizione compare invece Random, seguito da Gaia e Annalisa. Si posizionano poi Arisa, Francesca Michielin, Francesco Renga e Aiello.

Considerando invece le vendite di CD e vinili su Amazon durante l’ultimo anno, Irama si conferma l’artista preferito dai clienti in 10 capoluoghi di regione: Milano, Roma, Torino, L’Aquila, Genova, Ancona, Campobasso, Firenze, Trento e Perugia. Gaia conquista invece cinque capoluoghi regionali tra sud e isole, posizionandosi al primo posto nelle città di Bari, Cagliari, Catanzaro, Napoli e Potenza, mentre Annalisa si aggiudica il maggior numero di preferenze nelle città di Bologna, Palermo, Aosta e Venezia. I Maneskin sono invece gli artisti che riscuotono maggior successo a Trieste mentre occupano la terza posizione a Cagliari e Trento.

Le edizioni esclusive di CD e vinili degli artisti in gara in vendita su Amazon

A tal proposito, su Amazon sono in vendita diverse edizioni esclusive in versione CD e vinile degli artisti in gara. Ve li elenchiamo di seguito:

La selezione di prodotti dedicati alla musica include anche numerose promozioni su cuffie, giradischi casse e sugli album delle passate edizioni della kermesse sanremese. E non finisce qui.

Come partecipare al quiz: si vince un CD o un vinile autografato

C’è anche l’Amazon Music Quiz con cui i clienti potranno divertirsi quotidianamente misurando le proprie conoscenze sui vari artisti in gara per tentare la fortuna e vincere una copia del CD o vinile autografato da uno degli artisti di Sanremo 2021. Si parte da questa pagina accessibile da smartphone, tablet e computer: la domanda del quiz cambierà ogni giorno e i partecipanti potranno giocare ognuno dei giorni in cui il quiz sarà attivo (dalle ore 09:00 di lunedì 1 marzo fino alle ore 23:59 di domenica 7 marzo). I partecipanti che risponderanno (anche se non correttamente) alla domanda del giorno concorreranno all’estrazione.

Amazon Music PreShow Sanremo 2021 su Twitch

Infine, a partire dal 3 marzo e fino al 7 marzo, live dall’Amazon Music Café, il quartier generale milanese di Amazon Music, Manuelito “Hell Raton”, in compagnia della streamer Kurolily, sarà il conduttore di Amazon Music PreShow, un format originale in diretta sul canale Twitch di Amazon Music. Dalle ore 19:00 alle ore 20:00 Manuelito “Hell Raton” commenterà in diretta le performance degli artisti in gara, chiacchiererà con loro, lancerà sondaggi e concorsi per tutti coloro che saranno collegati e condividerà gli highlight della giornata.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Amazon sono disponibili qui. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti.