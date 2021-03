Realme 8 Pro avrà una super fotocamera da 108MP

Il marchio realme, che durante il 2020 si è fatto certamente notare per smartphone particolarmente interessanti, ha presentato in occasione del Camera Innovation Event la sua prima fotocamera da 108 MP, di cui sarà dotata la nuova serie di smartphone realme 8. Ecco cosa aspettarsi dalla prossima generazione di smartphone marchio.

La serie realme 8 si appresta a guidare una rivoluzione della fotografia, passando per scatti nitidi, primi video tilt-shift in time-lapse, video in Starry time-lapse e nuovi filtri per i ritratti. In particolare, realme 8 Pro adotterà come fotocamera principale l’ultima generazione del sensore Samsung HM2 da 108MP, con 12.000 x 9.000 pixel e un sensore di grandi dimensioni da 1/1,52″. La maggiore dimensione di un singolo pixel offrirà una migliore qualità dell’immagine. HM2 supporta anche il pixel binning 9:1, le tecnologie ISOCELL Plus e Smart-ISO, consentendo al dispositivo di scattare immagini eccellenti in qualsiasi condizione di luce.

La società ha specificato che le foto da 108 MP scattate da realme 8 Pro avranno un’esposizione complessiva ben bilanciata, con colori vividi e dettagli definiti sia nelle aree luminose che in quelle più buie.

Ancora, grazie alla tecnologia In-sensor Zoom, realme 8 Pro garantirà una maggiore nitidezza quando si utilizza lo zoom. La modalità 3x di realme 8 Pro attiverà un nuovo zoom nel sensore che utilizzerà solo i 12 megapixel mappati con la sezione ingrandita per generare un’immagine. A causa delle dimensioni inferiori, il processo di elaborazione sarà più veloce sulla foto da 12MP, consentendo a realme 8 Pro di scattare otto foto da 12MP di seguito e, grazie all’algoritmo che migliora la definizione, aumentare ulteriormente la nitidezza dell’immagine.

Tra le altre novitò, il brand ha presentato anche la modalità Starry time-lapse per i video, grazie ai quali poter riprendere in time-lapse il cielo stellato. Questo grazie ad un un esclusivo algoritmo per video in time-lapse basato su foto del cielo stellato in cui ci vorranno 480 secondi per scattare 30 foto e quindi generare un video time-lapse di 1 secondo, il che significa che la modalità time-lapse può mostrare gli universi in continuo mutamento a una velocità 480 volte maggiore.

Ancora, tra le altre novità anche il tilt-shift, che al momento sono possibili solo con l’aiuto di costosi obiettivi che possono far apparire nitida solo una parte della foto, mantenendo tutte le altre parti fuori fuoco per creare un effetto “miniatura”. Con il nuovo algoritmo tilt-shift di realme, la serie realme 8 è in grado di scattare foto tilt-shift e video tilt-shift in time-lapse 10 volte più veloci, presentando il mondo in un modo unico. realme 8 Pro sarà anche il primo smartphone al mondo a offrire video tilt-shift in time-lapse.

Non mancheranno, grazie alla nuova camera, anche nuovi filtri per i ritratti; in particolare lo smartphone offrirà tre filtri iconici per rendere ancora più trendy ogni ritratto: Neon Portrait, Dynamic Bokeh Portrait e AI Color Portrait.

