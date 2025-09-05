Satechi OntheGo, tastiera pieghevole e mouse Bluetooth per chi lavora ovunque

A Berlino, in occasione di IFA 2025, Satechi ha presentato due nuovi accessori che arricchiscono la sua linea OntheGo, dedicata a chi viaggia e lavora lontano dalla scrivania.

Si tratta della OntheGo Bluetooth Keyboard con stand integrato e del OntheGo Bluetooth Mouse, due strumenti compatti e leggeri progettati per offrire la massima produttività in mobilità.

La tastiera che diventa supporto

La OntheGo Bluetooth Keyboard è una tastiera pieghevole e resistente, pensata per i digital nomads. Il suo punto di forza è la cover protettiva che si trasforma in uno stand regolabile per smartphone e tablet fino a 13 pollici, sia in verticale che in orizzontale.

I tasti a forbice sono silenziosi e a basso profilo, ideali per scrivere in spazi condivisi come coworking, biblioteche o caffè. Grazie al Bluetooth 5.1, la tastiera può collegarsi contemporaneamente a tre dispositivi diversi – ad esempio MacBook, iPad e tablet Android – e passare dall’uno all’altro con un semplice comando.

Il design pieghevole permette di riporla facilmente nello zaino, mentre i materiali scelti, come i keycap in ABS e la cerniera rinforzata in metallo, assicurano robustezza. La batteria da 360 mAh si ricarica via USB-C e garantisce un’autonomia prolungata.

Un mouse leggero e versatile

Accanto alla tastiera, Satechi propone il nuovo OntheGo Bluetooth Mouse. La base è solida, la superficie superiore morbida al tatto, e la presenza di un pulsante dedicato al DPI consente di regolare la sensibilità del cursore, adattandolo a diverse superfici e necessità di utilizzo.

Anche il mouse supporta il collegamento multi-dispositivo con fino a tre device, permettendo di passare rapidamente dall’uno all’altro senza dover ripetere il pairing. La batteria integrata da 300 mAh offre fino a 67 ore di utilizzo e si ricarica con cavo USB-C. La leggerezza e il design wireless lo rendono un compagno ideale per chi lavora in viaggio.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i nuovi accessori Satechi sono già disponibili nelle colorazioni Black e Sand direttamente sul sito del produttore. La tastiera OntheGo Bluetooth Keyboard con stand integrato è proposta a 79,99 dollari, mentre il mouse OntheGo Bluetooth Mouse ha un prezzo di 29,99 dollari.

Satechi è presente anche su Amazon con un catalogo molto ampio di accessori, dai dock USB-C ai caricabatterie, ma al momento i due nuovi prodotti non risultano ancora disponibili sulla piattaforma.