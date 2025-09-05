Usare troppo il telefono seduti sul WC aumenta il rischio di emorroidi

Gli effetti indesiderati degli smartphone in bagno erano già noti da tempo, ma conferme arrivano da una nuova indagine in campo medico: passare troppo tempo seduti sul water, con le app e scrollando sul telefono è dannoso: la posizione aumenta la pressione sui vasi sanguigni con il rischio di emorroidi.

Le nuove prove sono evidenziate in uno studio pubblicato il tre settembre dalla rivista scientifica PLOS One. “Negli ultimi 20 anni, un singolo dispositivo ha inequivocabilmente allungato il tempo che molte persone passano sedute”, si legge nella ricerca.

“Dobbiamo ancora scoprire i molti modi che gli smartphone e gli stili di vita moderni condizionano la nostra vita”, riferisce Trisha Pasricha, co-autrice dello studio e gastroenterologa della Harvard Medical School. “È possibile che dove e come li usiamo, ad esempio quando siamo in bagno, possa avere conseguenze indesiderate”.

Il metodo

Per testare i possibili problemi, Pasricha e colleghi hanno supervisionato uno studio su 125 adulti che hanno eseguito di recente una colonscopia per finalità di screening. I pazienti sono stati intervistati facendo domande sul loro stile di vita quotidiano e comportamenti in bagno, e gli endoscopisti hanno successivamente valutato le loro emorroidi. Di questi volontari, il 66% ha riferito di passare tempo in bagno scrollando il cellulare.

Tenendo conto di elementi naturali che influenzano la presenza di emorroidi quali: l’età, abitudini in termini di attività fisica e apporto di fibre, i ricercatori hanno stabilito che per quelli che passano il tempo a scrollare il telefono in bagno, il rischio di problemi emorroidali è maggiore del 46%. “È incredibilmente facile perdere la cognizione del tempo quando si rimane in bagno a scrollare sui nostri smartphone, le app più note sono progettate espressamente per questo scopo”, spiega Pasricha.

Conferme della ricerca anche da università turca

Uno studio simile era stato fatto tempo addietro dall’Università Yeni Yüzyıl di Istanbul esaminando 1.700 persone e scoprendo che chi porta lo smartphone in bagno trascorre inevitabilmente molto più tempo seduto

In questo modo aumenta la pressione nella zona anale con conseguenti difficoltà nel ritorno del sangue venoso dai vasi sanguigni che circondano questa zona delicata. Il ristagno del sangue causa rigonfiamento e dilatazione delle vene, elementi che a lungo termine possono portare alla formazione o all’aggravarsi delle emorroidi, con conseguente aumento del dolore e sanguinamento.

“Abbiamo bisogno di ulteriori studi”, riferisce ancora Pasricha, “ma un suggerimento sicuro è di lasciare lo smartphone fuori dal bagno quando sentite un movimento intestinale”.