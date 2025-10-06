Festa Prime, gli EarPods Apple USB-C, solo 14 euro

Su Amazon trovate in offerta le Apple EarPods con connettore USB‑C, progettate per i nuovi iPhone e iPad con porta USB-C. Il prezzo è di 14€ invece di 19€ su Amazon.

Compatibilità immediata con dispositivi USB‑C

Le EarPods USB-C si collegano direttamente senza bisogno di adattatori, perfette per chi utilizza un iPhone da iPhone 15 in avanti, un iPad di ultima generazione o un Mac dotato di porta USB-C.

In linea con il design classico Apple, gli auricolari integrano un telecomando sul cavo con microfono, controllo volume, gestione chiamate e riproduzione musicale. Il suono è chiaro e bilanciato, ottimizzato per un ascolto quotidiano e per l’uso durante le chiamate vocali o le videochiamate, con isolamento passivo grazie alla forma semi-in-ear.

Affidabilità senza ricarica o connessioni

Uno dei principali vantaggi delle EarPods USB‑C è l’assenza di batterie da ricaricare, aggiornamenti firmware o problemi di accoppiamento. Sono immediatamente pronte all’uso appena collegate e particolarmente adatte a chi preferisce evitare dispositivi wireless per motivi di semplicità o affidabilità in ambito lavorativo e scolastico.

Design ergonomico e finitura Apple

La forma ergonomica, collaudata su milioni di utenti, assicura una buona tenuta senza la necessità di gommini intercambiabili. Il cavo piatto è resistente agli attorcigliamenti e il connettore USB-C è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi molti smartphone Android, laptop e tablet.

A 14€ invece di 19€ su Amazon, le Apple EarPods con connettore USB‑C rappresentano una soluzione semplice e immediata per l’ascolto quotidiano.

