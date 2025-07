Prime Day, in sconto anche accessori Apple

Amazon in occasione del Prime Day sconta anche una serie di accessori Apple originali. Nella lista, non troppo vasta, troviamo mouse, tastiere ed Apple Pencil. In compenso si tratta in tutti i casi dei migliori prezzo dell’anno. Ecco qui al completo con prezzo scontato, prezzo originale e valore dello sconto.

Apple Pencil (USB-C) a 74,00€ (prezzo originale 89,00€, sconto 17%)

La Apple Pencil (USB-C) scende a 74,00€, in calo “storico” rispetto al prezzo di listino di 89,00€. Compatibile con vari modelli di iPad, offre precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e bassa latenza, rendendola adatta per prendere appunti, disegnare e firmare documenti. Disponibile su Amazon a 74,00€

Sto caricando altre schede...

Apple Pencil Pro a 116,00€ (149,00€ -22%)

Su Amazon trovate in offerta per il Prime Day Apple Pencil Pro, pensata per chi cerca strumenti evoluti per il disegno e la scrittura digitale. A 116,00€, offre funzioni avanzate come la sensibilità alla pressione, il supporto all’inclinazione e la compatibilità con l’app Dov’è per ritrovarla facilmente. Compatibile solo con gli iPad M3 e iPad Pro di ultima generazione. Ora su Amazon a 116,00€

Sto caricando altre schede...

Apple Magic Mouse (Bianco) a 65,00€ (85,00€ -24%)

Amazon propone in sconto come spesso capita nelle giornate di sconti, Apple Magic Mouse in colore bianco. Si tratta dello storico mouse wireless e ricaricabile, con superficie Multi-Touch che consente gesti intuitivi come lo scorrimento e la navigazione tra documenti o pagine web. Ora a 65,00€ su Amazon

Sto caricando altre schede...

Apple Magic Mouse (Nero) a 85,00€ (119,00€ -29%)

Amazon sconta oggi il Apple Magic Mouse in versione nera, adatto a chi preferisce uno stile più sobrio sulla scrivania. Stesse funzioni del modello bianco, con superficie Multi-Touch e ricarica tramite cavo USB‑C. Disponibile su Amazon a 85,00€

Sto caricando altre schede...

Apple Magic Keyboard Folio a 251,00€ (298,99€ -16%)

È in offerta su Amazon anche la Apple Magic Keyboard Folio, utile per trasformare l’iPad in uno strumento di produttività. Include una tastiera staccabile con tasti funzione, trackpad integrato e una custodia che protegge il dispositivo agganciandosi magneticamente. Disponibile a 251,00€ su Amazon

Sto caricando altre schede...

Apple Magic Keyboard – Italiano a 84,50€ (119,00€ -29%)

Su Amazon è in sconto la Apple Magic Keyboard con layout italiano, progettata per Mac ma compatibile anche con altri dispositivi Apple. È sottile, con tasti reattivi e una batteria ricaricabile integrata che dura settimane con una sola carica. La versione in sconto è quela senza tastierino numerico e senza Touch ID. A 84,50€ su Amazon

Sto caricando altre schede...