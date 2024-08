Electraline sconta prolunghe e multipresa per scrivania ed esterno

Pubblicità

Le prese a disposizione in casa, in ufficio e pure in giardino non bastano mai e avere a disposizione una prolunga o “ciabatta” con le caratteristiche giuste è fondamentale per organizzare la nostra vita costellata da accessori che necessitano di alimentazione diretta o di ricarica.

La produzione Electraline prevede una sterminata serie di accessori per gestire al meglio prese di qualsiasi forma e pure alimentazione USB per ricaricare cellulari o dare vita ai tanti gadget che possono funzionare con i 5V dello standard.

Nel catalogo dell’azienda troviamo, oltre ai classici multipresa da terra anche quelli da scrivania, quelli da esterno e prolunghe di ogni tipo oltre a dei comodissimi box che permettono di nascondere cavi e cavetti e rendere più facili le pulizie di casa o ufficio.

Tantissimi dei prodotti Electraline sono disponibili in sconto su Amazon fino al 6 Settembre. Trovate qui sotto una selezione ragionata. Di alcuni prodotti sono disponibili le versioni di colore bianco o nero.

A 5,55 € invece di 7,89 € | sconto 30% – fino a 6 set 24

A 102,33 € invece di 142,29 € | sconto 28% – fino a 6 set 24

A 6,49 € invece di 9,49 € | sconto 32% – fino a 6 set 24

A 6,32 € invece di 9,49 € | sconto 33% – fino a 6 set 24

A 8,32 € invece di 10,99 € | sconto 24% – fino a 6 set 24

A 10,07 € invece di 11,99 € | sconto 16% – fino a 6 set 24

A 9,69 € invece di 13,49 € | sconto 28% – fino a 6 set 24

A 5,80 € invece di 9,59 € | sconto 40% – fino a 6 set 24

A 7,70 € invece di 12,19 € | sconto 37% – fino a 6 set 24

A 8,23 € invece di 12,19 € | sconto 32% – fino a 6 set 24

A 14,78 € invece di 19,99 € | sconto 26% – fino a 6 set 24

A 7,98 € invece di 11,99 € | sconto 33% – fino a 6 set 24

A 4,28 € invece di 8,99 € | sconto 52% – fino a 6 set 24

A 8,85 € invece di 12,39 € | sconto 29% – fino a 6 set 24

A 9,07 € invece di 13,59 € | sconto 33% – fino a 6 set 24

A 10,84 € invece di 14,99 € | sconto 28% – fino a 6 set 24

A 13,54 € invece di 17,99 € | sconto 25% – fino a 6 set 24

A 38,63 € invece di 45,99 € | sconto 16% – fino a 6 set 24

A 4,91 € invece di 7,59 € | sconto 35% – fino a 6 set 24

A 6,90 € invece di 9,59 € | sconto 28% – fino a 6 set 24

A 7,03 € invece di 9,59 € | sconto 27% – fino a 6 set 24

A 7,50 € invece di 11,99 € | sconto 37% – fino a 6 set 24

A 11,64 € invece di 15,99 € | sconto 27% – fino a 6 set 24

A 7,19 € invece di 8,99 € | sconto 20% – fino a 6 set 24

A 6,72 € invece di 8,99 € | sconto 25% – fino a 6 set 24

A 6,61 € invece di 8,99 € | sconto 26% – fino a 6 set 24

A 15,04 € invece di 19,99 € | sconto 25% – fino a 6 set 24

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).