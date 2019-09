Sconti d’autunno su TrenDevice: -40€ su tutti gli smartphone e tablet ricondizionati

L’autunno è iniziato da pochi giorni e su TrenDevice già si festeggia la nuova stagione, con sconti pazzeschi su tutti gli Smartphone, Tablet ed Apple Watch Ricondizionati. Solo fino al 30/9, utilizzando il codice FOGLIA, potete ottenere uno sconto di -40€ valido su tutti gli iPhone, iPad, Samsung ed Apple Watch Ricondizionati. Il codice sconto non è valido per l’acquisto dei soli accessori.

Vediamo insieme qualche esempio di occasioni comprensive dello Sconto di -40€ utilizzando il codice FOGLIA. iPhone Xs Max ricondizionato a partire da 739,90€, iPhone Xs da 699,90€ e iPhone Xr con prezzi a partire da 559,90€. Per quanto riguarda l’iPhone 8, TrenDevice lo propone a partire da 369,90€, mentre l’iPhone 7 ha un prezzo di partenza di 189,90€. L’iPhone 6s Plus e iPhone 6 Plus sono in vendita con prezzi a partire rispettivamente da 219,90€ e 179,90€. Per quanto riguarda gli iPad vi segnaliamo l’iPad Pro 10,5” in offerta da 439,90€, mentre tra i Samsung ricondizionati in vendita su TrenDevice, il Galaxy S9+ è proposto a partire da 379,90€

Se non avete particolari preferenze per la scelta del colore, con il Colore a Sorpresa, potete risparmiare di più, rispetto alla scelta di un colore specifico. Cosa significa? Nella scheda prodotto, selezionando l’opzione colore a sorpresa, riceverete il dispositivo a seconda del colore disponibile a magazzino.

Inoltre c’è un’altra possibilità per spendere meno: tutti i dispositivi sono perfettamente funzionanti perché testati e ricondizionati dai tecnici TrenDevice, ma dal punto di vista delle condizioni estetiche sono classificati in tre diversi grade, ovvero il Low Cost (B/C), Smart (A) e Premium (A+). Quindi se il vostro budget è limitato e qualche lieve graffietto in più, per voi non ha importanza, vi consigliamo di orientarvi sulla scelta del grade Low Cost o Smart.

Ricorda: se vuoi risparmiare 40€ sull’acquisto di Smartphone e Tablet ricondizionati, vai su TrenDevice e utilizza il codice FOGLIA. Fai in fretta perché la promozione termina il 30/9 e comunque è solo fino ad esaurimento scorte. Vi ricordiamo infine che il codice sconto non è valido per l’acquisto dei soli accessori.

TrenDevice nasce nel 2014 ed è l’azienda leader in Italia per acquistare e vendere Smartphone e Tablet Ricondizionati con oltre 4.350 recensioni e un tasso di soddisfazione certificato Feedaty 92%.