Compatibilità custodie e pellicole iPhone XS e XR con iPhone 11 Pro e iPhone 11

Potrebbe sembrare banale, eppure è meglio fare un po’ di chiarezza sulla compatibilità di cover e pellicole, anche in considerazione del fatto che diventano sempre più i terminali presenti nella line up di smartphone iOS. Tra iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro e i precedenti XS, qualche dubbio sulla compatibilità di cover e pellicole potrebbe sorgere. Ecco cosa può andare, e cosa no, sui vecchi e nuovi modelli di iPhone.

I modelli che vogliamo prendere in considerazione, perché quelli più simili, che potrebbero comportare dubbi e perplessità nell’utente, sono tutti gli iPhone 11 e i precedenti iPhone XS e XR. Tutti questi terminali, infatti, condividono un’estetica molto simile, e potrebbe non essere impossibile sbagliare nell’acquisto di cover e pellicole.

Anzitutto è bene ricordare le dimensioni, anche se per comodità prenderemo in esame solo la diagonale del display. Mentre iPhone XR e iPhone 11 godono della stessa diagonale da 6,1 pollici, iPhone 11 Pro e XS condividono una diagonale da 5,8 pollici, e iPhone 11 Pro Max e XS Max da 6,5 pollici. Questa dimensione del display, dunque, rende perfettamente compatibili le pellicole dei terminali, con i rispettivi precedessori o successori, purché si tratti di pellicole ritagliate per tutta la misura del notch, come quella che vi mostriamo di seguito:

Questo vuol dire che la pellicola di iPhone 11 Pro sarà compatibile con iPhone XS e iPhone X.

Allo stesso modo, la pellicola iPhone 11 Pro Max sarà compatibile con iPhone XS Max .

. Ancora, le pellicole di iPhone 11 saranno compatibili con iPhone XR.

Ribadiamo ancora una volta che la perfetta compatibilità è garantita con pellicole che lasciano completamente libero il notch.

Le compatibilità, purtroppo, terminano qui. Se si parla, infatti, di cover e custodie di qualunque genere, non si ottiene alcuna retrocompatibilità.

Ed infatti, tutte le cover di iPhone 11 NON risultano compatibili con iPhone XR. Al di là delle dimensioni identiche, così come di identica diagonale, è il retro del dispositivo che risulta completamente differente. O almeno, è il reparto camera di iPhone 11, quadrato, più grande e a doppio sensore, che non permette la compatibilità delle cover. T

Tutte le cover iPhone 11 non possono essere utilizzate su iPhone XR, e viceversa.

Stesso discorso vale per iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, se paragonati ad iPhone XS e XS Max. Sebbene la diagonale dei dispositivi sia uguale, rispettivamente da 5,8 e 6,5 pollici, il reparto camera di iPhone 11 Pro è più grande, di forma differente e con un sensore in più.

Tutte le cover iPhone 11 Pro non possono essere utilizzate su iPhone X, e viceversa .

Tutte le cover iPhone 11 Pro non possono essere utilizzate su iPhone XS, e viceversa.

Tutte le cover iPhone 11 Pro Max non possono essere utilizzate su iPhone XS Max, e viceversa.

