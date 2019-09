Apple e TuneIn portano oltre 100.000 stazioni radio su tutti i dispositivi con Siri

Grazie all’accordo siglato tra Apple e TuneIn su tutti i dispositivi con Siri ora è possibile ascoltare oltre 100.000 stazioni radiofoniche in diretta. L’annuncio della collaborazione arriva a breve distanza dal rilascio di iOS 13 che offre nuove funzioni e una maggiore apertura per le radio sui dispositivi di Cupertino.

L’ascolto delle stazioni radio di tutto il mondo è già disponibile anche in Italia usando iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay a cui si aggiunge anche lo speaker smart Apple HomePod nei paesi in cui è già commercializzato, purtroppo per ora non ancora nel nostro Paese. Per iniziare l’ascolto è sufficiente chiedere all’assistente vocale «Hey Siri, vorrei ascoltare la radio X» dove X è il nome della stazione radiofonica desiderata.

L’elenco delle stazioni locali include Radio Classica, Radio Popolare, Radio Lombardia, Radio Marconi, Radio News e Radio Vera.

Sembrano così mancare purtroppo le emittenti radio più gettonate in Italia. Decisamente più ricca l’offerta per chi ascolta musica o emittenti in lingua Inglese di altre nazioni. Sono disponibili radio come Fox News Talk, Heart UK, ABC Australia, CBC Canada e moltissime altre ancora.

«Siamo entusiasti di unire le forze con Apple e di far parte dell’ecosistema dell’azienda su scala globale» dichiara Tony Archibong, Vice President, Distribution & Business Development, TuneIn «Come attestano i nostri 75 milioni di utenti in tutto il mondo, la radio è una delle le categorie più popolari di ascolto audio su dispositivi connessi e questa importante collaborazione serve ad accrescere la nostra esperienza utente e ad essere ovunque sia il nostro ascoltatore».

Grazie all’accordo tra Apple e TuneIn ora le stazioni radio raggiungono oltre 1,4 miliardi di dispositivi Apple attivi nel mondo, inclusi i 50 milioni di abbonati Apple Music. Le funzionalità complete risulteranno disponibili su tutti i dispositivi Apple con Siri nel corso di questa settimana. TuneIn è disponibile anche come app su App Store per iPhone, iPad e Apple Watch.

