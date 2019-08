Sconti fino al 30% su iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus e iPhone 8 Plus

Buoni affari oggi sugli iPhone Plus di serie precedente. Amazon li sconta, inusualmente, fino al 31%. I modelli in porzione sono, per la precisione,

Lo sconto sui modelli Plus è in generale interessante perché Amazon non ribassa quasi mai questa versione. Quando accade, di solito sono scontati i modelli con minore capacità di memoria.

Per questa ragione il modello di maggior interesse assoluto sia per il prezzo sia per la modernità del dispositivo è ovviamente l’iPhone 8 Plus da 256 GB. Lo sconto è importante, al livello di quelli praticati da alcuni importatori del mercato grigio, e il dispositivo ancora pienamente attuale. Dal punto di vista delle prestazioni è al livello, più o meno, di un iPhone XR, la capacità di memoria decisamente buona, lo schermo di qualità così come l’apparato fotografico. Infine è già in grado di ricaricarsi via wireless. L’unico vero limite è che, mancando Face ID (un fatto che per qualcuno potrebbe essere un vantaggio…), il display deve cedere spazio al Touch ID e al bottone capacitivo.

Interessante, questa volta per il prezzo, anche l’iPhone 6 Plus. In commercio questo prodotto non è più facile da reperire e quando si trova costa, se il venditore è affidabile ed il dispositivo è davvero nuovo, intorno ai 600 euro. A 456 euro rappresenta quindi un ottimo affare, anche tenendo conto del fatto che iPhone 6s sarà in grado di supportare iOS 13. Ovviamente non stiamo parlando di un modello “top”, ma è ancora sicuramente un dispositivo capace di fare fronte a tutte le esigenze basiche, in particolare in fatto di navigazione e messaggistica.

Infine iPhone 7 Plus a 555 euro è consigliabile a chi punta al miglior compromesso tra prestazioni e prezzo. Si tratta di un iPhone con un processore potente, ancora oggi in vendita che Apple propone a 679 euro. La capacità è di solo 32 Gb, dato di cui si deve tenere conto quando si progetta il suo utilizzo (non è certo il telefono più adatto per la multimedialità o le foto…).

