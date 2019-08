Instagram Threads punta a Snapchat con chat dirette e condivisione automatica

Mark Zuckerberg è convinto che la messaggistica privata sia il futuro della sua società, dichiarazione che ha rilasciato annunciando il piano di unificare le chat di Facebook, WhatsApp e Instagram: ora trapelano piano e funzioni di Instagram Threads, nuova app progettata per affiancare quella del noto social fotografico.

All’interno di Facebook i lavori sono ancora in corso su Instagram Threads, ma uno sguardo in anteprima rivela che è focalizzata sulla condivisione intima e costante con un numero limitato di amici stretti. Si tratta di un nuovo tentativo di una app companion dopo l’esperimento fallito di Direct, rimossa a maggio di quest’anno.

Condivisione che riguarda lo stato dell’utente ma anche la sua posizione, la velocità a cui sta viaggiando, la carica di batteria residua del proprio terminale, a cui si aggiungono naturalmente la condivisione classica di messaggi, video e foto possibili con gli strumenti di Instagram.

L’idea alla base di Instagram Threads è quella di sfruttare i numerosi sensori degli smartphone per rendere automatici comunicazioni e condivisione tra una cerchia di amici ristretti. L’utente può attivare la condivisione automatica semplicemente azionando un pulsante all’interno dell’app: Instagram Threads aggiorna lo status personale, fornendo agli amici una vista in tempo reale della nostra posizione, velocità e altro ancora.

Secondo The Verge che ha visto in funzione una versione preliminare dell’app, al momento non viene mostrata la posizione in tempo reale, ma viene visualizzata la scritta sintetica “In movimento”.

La parte centrale dell’app rimane la sezione di messaggistica che somiglia molto a quella attuale di Instagram, con il feed dei messaggi degli amici e un puntino verde per indicare quelli attualmente attivi. Naturalmente è sempre possibile aggiornare il proprio stato e inviare messaggi manualmente.

Al momento non è dato sapere se e quando Facebook lancerà Instagram Threads. È anche possibile che i piani interni del colosso cambino e che l’app campanion in sviluppo, progettata per dare filo da torcere a Snapchat, venga accantonata ancora prima del lancio.

Tutte le notizie di Macitynet su Instagram sono disponibili a partire da questa pagina.