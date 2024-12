Microsoft Office, disponibile su Windows o Mac a partire da 15€

Pubblicità

Inizia il nuovo anno con il piede giusto, migliorando il tuo flusso di lavoro e sbloccando l’accesso ad applicazioni essenziali come Microsoft Word, Excel, OneNote e altre ancora. Rendi la produttività una priorità, a casa o al lavoro.

Grazie ai Saldi di Capodanno 2025 di Godeal24, puoi ottenere le suite Microsoft Office o il sistema operativo Windows a un prezzo scontato, proprio ora. Se sei un utente Mac, puoi ottenere Microsoft Office 2019 Home & Business per Mac a soli 39,99€ (invece di 229€).

Questa suite, con un pagamento una tantum, ti fornisce gli strumenti essenziali per aiutarti con progetti di ogni dimensione. Dalle potenti capacità di elaborazione di Word all’abilità nella gestione dei dati di Excel, questo pacchetto offre agli utenti applicazioni ampiamente utilizzate: dalla creazione di accattivanti presentazioni PowerPoint all’organizzazione di fogli di calcolo Excel, fino alla semplificazione delle tue email e all’organizzazione della tua agenda su Outlook.

Che tu stia lavorando a compiti scolastici, creando report aziendali o gestendo progetti personali, Office 2019 ti copre le spalle. Per gli utenti Windows, è disponibile anche Microsoft Office Professional 2021 per Windows a soli 35,24€ (invece di 249€).

Questa offerta a tempo limitato ti consente di accedere alle tue app preferite di MS Office per tutta la vita. Visita subito Godeal24 e approfitta di questa fantastica offerta prima che finisca.

Microsoft Office da soli 15€

Puoi anche ottenere una licenza a vita per Microsoft Office Home & Business 2024 a 169,99€, con un risparmio fino al 100%. Si tratta dell’ultima versione di MS Office per MAC.

Microsoft Office 2024 include tutte le app essenziali di Microsoft con alcune nuove funzionalità di intelligenza artificiale: da Word per l’editing di testo, Excel per fogli di calcolo super-potenti, PowerPoint per presentazioni accattivanti, OneNote per mantenere tutto organizzato e Outlook per la gestione della posta elettronica.

Che tu stia redigendo report, elaborando numeri o creando presentazioni coinvolgenti, questa suite software può aiutarti a eccellere. Alleggerisci il tuo carico di lavoro con una migliore collaborazione.

Prezzo speciale MS Office 2024

Non sprecare un altro anno lavorando con lo stesso sistema operativo obsoleto. Durante i Saldi di Capodanno, puoi ottenere Windows 11 Professional a soli 13,25€ invece di 199€. Windows 11 Pro offre maggiore sicurezza, funzionalità migliorate e funzioni di collaborazione superiori rispetto ai suoi predecessori.

In questa versione potrai anche godere di nuove funzionalità AI come Windows Copilot, che ti assiste con funzioni come la modifica delle impostazioni, il riepilogo di documenti e altro ancora. Approfitta delle incredibili offerte di Capodanno di Godeal24 finché durano.

Windows a soli 6€

Sconti fino al 62% con ii Coupon code “MAC62“

Sconti fino al 50% con ii Coupon code “MAC50“

Sconti cumulati

I migliori sconti per Mac

Su Godeal24 puoi risparmiare tempo e denaro con licenze Microsoft scontate, i principali software di sicurezza IT e altri strumenti per computer. Ottieni il sistema operativo Windows e MS Office a un prezzo imbattibile. Prova lo shopping senza problemi con la consegna digitale di Godeal24, che invia il tuo software direttamente alla tua email in pochi secondi dall’acquisto. Inoltre, con un punteggio “Eccellente” del 98% su TrustPilot e un supporto tecnico esperto 24/7, puoi essere certo della qualità del prodotto che stai acquistando.

Godeal24 garantisce un supporto tecnico professionale 24/7 e un servizio post-vendita a vita, per permetterti di utilizzare il prodotto senza problemi! Contatta Godeal24: [email protected].