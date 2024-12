LG, al CES 2025 il primo monitor gaming curvabile di grandi dimensioni

Pubblicità

Al CES 2025 di Las Vegas LG Electronics (LG) presenterà i monitor della serie UltraGear GX9, lineup che include il modello 45GX990A (vincitore di tre Innovation Awards al Consumer Electronics Show di quest’anno, incluso il prestigioso ‘Best of Innovation’) ma anche uno smart monitor all-in-one per il gaming con integrato LG webOS.

Tutti i modelli della serie UltraGear GX9 vantano pannelli curvi che sfruttano la tecnologia WOLED; questi schermi vantano “elevata luminosità, neri reali, colori straordinari e curvatura ottimizzata”, una combinazione che promette di portare il giocatore al centro dell’azione. Certificati come a bassa emissione di luce blu, la serie GX9 vanta “un’esperienza più confortevole” e la riduzione dell’affaticamento degli occhi durante estese sessioni di gioco. Il rivestimento Anti-Glare & Low Reflection (AGLR) permette di ridurre i riflessi e bagliori.

I modelli 45GX990A e 45GX950A sono 21:9 da 45″ con risoluzione 5K2K (5,120 x 2,160) la prima assoluta per un monitor OLED. L’aspetto 21:9 offre esperienza di gaming più immersiva rispetto ai display che sfruttano lo standard 16:9, offrendo allo stesso tempo maggiore compatibilità rispetto ai 32:9. Tutti e due i modelli questione vantano il supporto alla funzione Dual-Mode, permettendo all’utente di personalizzare il rapporto di aspetto (21:9 o 16:9) e le dimensioni (39″, 34″ o 37″) con un tocco che richiama impostazioni predefinite con risoluzioni e combinazioni dedicate di refresh-rate. Sono offerte 8 diversi preset permettendo all’utente di adattare lo schermo a diversi generi, inclusi FPS, RPG, MOBA e simulatori di guida.

Un monitor da 45″ curvabile

Il monitor LG UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor (modello 45GX990A) è il primo monitor curvabile con risoluzione 5K2K. Può in pochi secondi passare agevolmente da completamente piatto fino a una curvatura 900R, offrendo flessibilità e controlli che saranno graditi agli amanti del gaming. La versione aggiornata della funzione Dual Mode permette all’utente di passare rapidamente tra varie risoluzioni e preset, personalizzando rapporto di aspetti e dimensioni delle immagini. Il tempo di risposta è di 0.03ms (GtG).

Il primo monitor gaming OLED da 45″ con curvatura 800R e DisplayPort 2.1

Altro monitor di rilievo presente al CES2025 e che fa parte della lineup GX9 è LG UltraGear OLED Gaming Monitor modello 45GX950A; questo monitor è curvo (800R), 21:9, un display da 45″ con risoluzione 5K2K; vanta design virtualmente borderless, con cornici sottilissime, risoluzione 125 pixels per-inch (PPI) e layout dei subpixel RGWB che promette migliorie nella lettura dei testi.

Al pari del fratello pieghevole, 45GX950A supporta la funzione Dual-Mode con 8 preset personalizzabili, supporta DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e integra USB-C con 90W di power delivery. È compatibile con le ultime tecnologie grafiche e variable refresh rate (VRR), certificato NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro.

Altro modello interessante è l’UltraGear 39GX90SA; questo vanta webOS e può essere sfruttato come hub per l’intrattenimento domestico, permettendo di accedere – tra le altre cose – a servizi di streaming senza bisogno di passare per forza da un computer. È un OLED da 39″ curvo (800R) con rapporto di aspetto di 21:9, è indicato come adatto per il gaming e film HDR. Vanta porte USB-C e arriva con uno stand a forma di “L” che consente di risparmiare spazio. Nel momento in cui scriviamo i prezzi non sono stati ancora resi noti.