Le migliori fotocamere istantanee da comprare nel 2024

Pubblicità

Probabilmente ve lo siete chiesti non appena avete letto il titolo: perché dovrei comprare una fotocamera quando ho il mio iPhone da migliaia di Euro che scatta quasi come una reflex? Se però avete poi deciso di proseguire la lettura di questo articolo, forse è perché la risposta a questa domanda la conoscete già.

Anche se infatti i telefoni di ultima generazione sono assolutamente in grado di farvi catturare i vostri ricordi in alta qualità, una fotocamera istantanea continua ad avere il suo fascino anche nel 2024. Avvicinarla al viso e schiacciare un pulsante vero per sentire poi che la macchina si mette all’opera fino a sfornare, ancora calda, la rappresentazione tangibile di quel che avevate appena visto nel mirino, è uno di quei piaceri sani e belli che potete assaporare ancora oggi.

Ma c’è un però: quale fotocamera istantanea comprare nel 2024? Si perché il mercato negli ultimi anni è tornato in vita e ormai grazie agli sforzi di Fujifilm, Polaroid, Leica, Canon e Kodak avete a disposizione una vasta scelta che si compone di decine di modelli diversi.

Ci sono quelle che offrono particolari controlli creativi e quelle così facili da usare che potreste metterle persino nelle mani di un bambino.

Nello spulciare i vari modelli suggeriti all’interno di questo articolo tenete sempre conto del costo delle pellicole, che varia da una fotocamera all’altra. Ciascuna usa le sue, e nel lungo periodo anche in base a quanto andrete ad usarla questo fattore potrebbe diventare determinante nella scelta.

In ogni caso tutte, indistintamente, sono state scelte mettendo al primo posto la qualità fotografica (perché le foto non saranno mai nitide come quelle di una reflex o di uno smartphone) così da esser certi di farvi ritrovare tra le mani fotografie sufficientemente nitide e luminose per poter essere apprezzate pienamente, indipendentemente dal modello che deciderete di acquistare.

La migliore fotocamera istantanea per la maggior parte di noi

Sebbene manchi di funzionalità più avanzate, la Fujifilm Instax Mini 12 merita di salire sul gradino più alto del podio. Tra le più facili da usare – basta inquadrare e schiacciare il pulsante – offre stampe di qualità decente e a un prezzo ragionevole.

Per accenderla basta ruotare l’obiettivo, e al resto pensa la fotocamera. C’è il flash per migliorare le foto di sera e la correzione parallasse per allineare automaticamente la scena inquadrata. Non bisogna neppure pensare all’esposizione perché fa tutto da sola.

Sto caricando altre schede...

Costa 89,99 € ed è in vendita pure su Amazon, dove potete acquistare anche le pellicole al prezzo di 19,99 € in confezione da 20 pezzi.

La migliore fotocamera istantanea Premium

Dall’aspetto vintage che la fa assomigliare alla famosa X100, la fotocamera istantanea Fujifilm Instax Mini Evo non è forse la più economica dell’elenco ma è quella che vi offre il maggior livello di flessibilità e che, se la userete molto, nel lungo periodo vi farà risparmiare di più.

Ha infatti uno schermo LCD a colori da 3 pollici dove poter vedere gli scatti in anteprima andando così a stampare solo quelle che piacciono di più, senza così dover rinunciare allo scatto creativo, magari anche quando si resta senza pellicola (massimo 45 scatti in memoria, va detto).

C’è la ricarica via USB-C e il flash al contrario di altre si può anche disattivare. Si può perfino regolare la luminosità di stampa e applicare decine di filtri per dare un tocco speciale agli scatti.

Sto caricando altre schede...

Costa 219 € ed è in vendita pure su Amazon, dove potete acquistare anche le pellicole al prezzo di 19,99 € in confezione da 20 pezzi.

La migliore fotocamera istantanea per le feste

Forse non è la migliore in fatto di qualità fotografica, ma la Kodak Mini Shot 3 retrò è la scelta perfetta per chi vuole portare una istantanea ad una festa speciale, compleanni e matrimoni inclusi.

Il grosso del lavoro lo fa l’app complementare, dove poter applicare cornici, adesivi, filtri e tanti altri effetti di personalizzazione, perfino per scrivere sopra le fotografie.

C’è anche una funzione dedicata alla rimozione delle imperfezioni, e anche qui lo schermo aiuta a decidere cosa stampare e cosa cestinare andando così a risparmiare pellicola.

Sto caricando altre schede...

Costa 133,99 € ed è in vendita pure su Amazon, dove potete acquistare anche le pellicole al prezzo di 20,99 € in confezione da 60 pezzi.

La migliore fotocamera istantanea per gli appassionati del retrò

Per i nostalgici che hanno conosciuto la prima vera fotografia istantanea c’è invece Polaroid Now Plus 2, che esteticamente assomiglia moltissimo alla Polaroid 600 degli anni ’60. L’esperienza vintage si riflette anche sugli scatti, caratterizzati dalla classica stampa quadrata con cornici bianche in stile Polaroid.

Anche qui volendo c’è l’app per aggiungere il tocco creativo offerto dal digitale, oppure si possono usare i filtri colorati in dotazione da agganciare direttamente all’obiettivo. Una chicca la modalità per acquisire esposizioni multiple, realizzando così immagini altrimenti impossibili in un unico scatto.

Sto caricando altre schede...

Costa 149,99 € ed è in vendita pure su Amazon, dove potete acquistare anche le pellicole al prezzo di 32,99 € in confezione da 16 pezzi.

La migliore fotocamera istantanea portatile

Non offre lo stesso controllo creativo della Now, ma la Polaroid Go 2 è la migliore che potete comprare nell’ottica della portabilità. Sta sul palmo di una mano e di conseguenza è anche quella che produce le stampe più piccole.

Ma è anche la più leggera che trovate sul mercato (poco più di 500 grammi) ed è anche la più conveniente sul mercato, non solo perché è la più economica del marchio ma anche perché il pacchetto da 16 pellicole viene venduto a 20 € (quindi appena poco più di 1 € a fotografia).

C’è la batteria ricaricabile USB-C e nient’altro. Niente modalità creative, ma è solo una punta-e-scatta.

Sto caricando altre schede...

Costa 99,99 € ed è in vendita pure su Amazon, dove potete acquistare anche le pellicole al prezzo di 19,99 € in confezione da 16 pezzi.

La migliore fotocamera istantanea…da evitare

Delle tante fotocamere istantanee che potreste comprare, una invece è da sconsigliare in tutto e per tutto: la Kodak Printomatic, spesso in sconto su Amazon con pellicole incluse e a un prezzo che potrebbe ingannare l’utente dal click troppo facile, secondo chi l’ha provata produce infatti fotografie di scarsa qualità e con colori eccessivamente saturi, oltre ad essere molto lenta nella stampa.