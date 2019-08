Sconto 25% su Microsoft Office 365 Home su Amazon, solo oggi 6 licenze a 54,99 euro

Office 365 Home, per usare la suite Microsoft per un anno su da 6 persone diverse su Mac e PC, oltre che tablet e telefoni è in sconto su Amazon: solo 54,99 euro invece che 74,99 euro.

L’offerta è molto interessante per tutti coloro che fanno uso di strumenti come Word, Excel, Powerpoint e vogliono avere accesso ai loro file anche in mobilità, scambiandoli tra desktop e mobile. Per chi dispone di un computer Windows ci sono anche Publisher e Access disponibili per un anno.



L’abbonamento, oltre all’uso dei classici programmi, su un Mac o un PC, include anche 60 minuti di chiamate Skype al mese su cellulari o telefoni fissi, 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo su OneDrive per 6 utenti e la certezza di avere sempre a disposizione le versioni più recenti dei pacchetti che compongono la suite.

Office 365 Home, come abbiamo scritto più volte, costerebbe 74,99 euro l’anno, ma grazie all’offerta Amazon, attiva soltanto per oggi, lo avrete a solo 54,99 euro spedizione compresa, in pratica circa 4,5 euro al mese, un prezzo del 25% più basso di quello ufficiale.

Le applicazioni sono a 64 Bit e possono funzionare anche con tutte le versioni attuali e future di macOS.

Click qui per comprare