Da iOS 17 possibile ripristinare Apple TV con iPhone

Con gli aggiornamenti a iOS 17 e iPadOS 17, in caso di problemi è possibile ripristinare Apple TV HD e Apple TV 4K con un iPhone vicino.

Lo riferisce Apple in un documento, spiegando che se Apple TV HD o modelli seguenti dovessero evidenziare problemi, sullo schermo televisivo appare l’immagine di un iPhone vicino a una Apple TV su fondo nero e, seguendo le istruzioni, è possibile ripristinare il media center di Apple.

Come ripristinare Apple TV da iPhone

1) Prima di tutto bisogna aggiornare l’iPhone all’ultimo sistema possibile da Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software

2) Dopo l’aggiornamento bisogna posizionare l’iPhone vicino alla Apple TV

3) A questo punto basta seguire i passaggi indicati sull’iPhone

4) Mentre il ripristino viene portato a termine è possibile usare l’iPhone normalmente. Apple spiega che bisogna lasciare collegata e accesa l’Apple TV fino a quando la procedura di recovering non viene completata.

Sulla Apple TV HD è presente una porta USB-C che permette il ripristino collegando il media center a un Mac con macOS Catalina o seguente o un PC con iTunes (collegando un’estremità di un cavo USB-C alla Apple TV e l’altra estremità al computer); con le Apple TV 4K, in precedenza Apple suggeriva di contattare eventualmente il supporto tecnico; con questa nuova procedura è possibile eseguire il ripristino tramite iPhone.

L’aggiornamento a tvOS 17 (qui i dettagli) porta novità come la possibilità di usare FaceTime su Apple TV 4K, permettendo di usare l’app in questione sul televisore per conversazioni con familiari e amici. tvOS 17 introduce, inoltre, un Centro di Controllo nuovo e tutta una serie di miglioramenti che migliorano l’esperienza con iPhone.

