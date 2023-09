I memo vocali di iOS 17 e macOS Sonoma sono cifrati se salvati su iCloud

Con l’app Memo Vocali di iPhone, iPad e Mac è possibile avere a disposizione un registratore per registrare note personali, lezioni in classe, idee musicali e altro ancora; è possibile modificare le registrazioni con strumenti come Ritaglia, Sostituisci e Riprendi.

A partire da iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma, i memo vocali regiatrati su iCloud, sono salvati in modalità crittografata.

Lo sottolinea Apple in un documento di supporto, spiegando che Memo Vocali esegue la crittografia dei titoli delle registrazioni archiviate in iCloud, oltre che delle registrazioni stesse, e che a causa di questa modifica, sui dispositivi con software meno recente Memo Vocali potrebbe mostrare la data della registrazione anziché il titolo precedente.

L’archiviazione dei Memo Vocali su iCloud

“Per proteggere la vostra privacy e mantenere al sicuro le informazioni personali, i vostri dati iCloud, comprese le registrazioni di Memo Vocali, vengono crittografati quando sono in transito e archiviati in formato crittografato”, scrive Apple. “A partire da iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma, vengono crittografati anche i titoli delle registrazioni di Memo Vocali archiviate in iCloud.

A causa di questa ulteriore protezione tramite cifratura, quando si esegue l’aggiornamento di un dispositivo Apple a iOS 17, iPadOS 17 o macOS Sonoma, i dispositivi che non abbiamo ancora aggiornato e su cui è installata una versione precedente di Memo Vocali potrebbero mostrare la data e l’ora della registrazione (nomi del tipo “11-08-2023T07: 53: 31Z”) come titolo, in luogo del titolo precedente della registrazione.

Per visualizzare i titoli delle registrazioni di Memo Vocali su tutti i dispositivi, basta ovviamente aggiornarli con il sistema operativo più recente.

