Sconto Amazfit Bip 6, portate a casa uno smart watch a solo 65,58

Pubblicità Se vi serve un “vero” smartwatch ad un prezzo super, vi interesserà sicuramente sapere che Amazfit Bip 6 è disponibile ora su Amazon a 79,99€, con sconto extra di 14,41€ nel carrello, per un prezzo finale effettivo di 65,58€. La cassa in alluminio rende il Bip 6 adatto sia all’uso sportivo che quotidiano, combinando robustezza e un design sobrio. Il display ampio e ben visibile migliora l’esperienza d’uso durante l’attività fisica, permettendo di tenere sotto controllo in tempo reale i dati più importanti. Si tratta di un modello da 46 mm con display AMOLED da 1,97 pollici, progettato per chi cerca leggerezza e leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Nonostante le dimensioni generose dello schermo, il dispositivo rimane leggero al polso. Dal punto di vista sportivo, il Bip 6 integra oltre 140 modalità di allenamento, tra cui corsa, nuoto e sessioni guidate con coaching AI. È impermeabile fino a 50 metri, caratteristica che lo rende utilizzabile anche in piscina o sotto la pioggia. Il GPS integrato supporta ben 5 sistemi satellitari, garantendo un tracciamento preciso e mappe offline con indicazioni dettagliate. Grazie alla batteria da lunga durata, l’autonomia può arrivare fino a 14 giorni con un uso tipico, limitando così la necessità di ricariche frequenti. Tra le funzioni dedicate alla salute ci sono il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, della qualità del sonno, dello stress e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, utili per chi vuole mantenere sotto controllo i propri parametri vitali giorno e notte. Amazfit Bip 6 è uno dei prodotti di fascia entry level di Amazfit, ma è molto recente. Per chi desidera avere un dispositivo che al prezzo di una smartband offre praticamente tutto quello che offre uno smarwatch l’occasione è davvero interessante. Amazfit Bip 6 costerebbe 79,99 euro ma una volta aggiunto al carrello otterrete uno sconto automatico di 14,41 euro per un prezzo finale di 65,58 €

Offerte Speciali Il Mac mini M4 Pro più potente su Amazon scontato di 220 € Il Mac mini M4 Pro con 24 GB di Ram e disco da 512 GB lo comprate con 220 € di sconto su Amazon: solo 1499 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.