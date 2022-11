Per il Black Friday Amazfit T-Rex 2, smartwatch rugged con batteria infinita a solo 153,99€

Se volete uno smartwatch con tante funzioni, molto robusto e con una batteria infinita andate su Amazon dove in occasione del Black friday comprate ad un prezzo eccellente l’Amazfit T-Rex 2 a solo 153,99€

È ottimizzato per il fitness all’aperto, robusto, con un ampio display e una lunghissima durata della batteria. Progettato per gli sport all’aria aperta, il T-Rex 2 è robusto a sufficienza da ottenere una certificazione di rango militare (MIL-STD-810). è resistente alle alte temperature e alle condizioni estreme e può sopportare la pressione fino a 10 atmosfere.

Nonostante lo schrmo con risoluzione più alta del modello precedente (454×454 pixel) la batteria raggiunge vertici assoluti: fino a 24 giorni ma con la modalità risparmio non si ricarica fino a 45 giorni. Difficile fare scendere l’autonomia sotto una settimana. L’uso del GPS è da record: anche sfruttando a fondo il sistema in modalità multi-GNSS dual-band si riesce ad utilizzare l’orologio per più di 24 ore.

Offre una selezione di oltre 150 modalità sportive con il riconoscimento intelligente di 8 sport (corsa all’aperto, tapis roulant, camminata, camminata indoor, ciclismo all’aperto, nuoto in piscina, vogatore, Ellittica). Ha funzioni di monitoraggio della salute: tiene traccia della frequenza cardiaca 24 ore su 24, del sonno, dell’ossigeno nel sangue 24 ore su 24, del livello di stress e della frequenza respiratoria.

Si collega allo smartphone tramite applicazione Amazfit con Bluetooth 5.0 anche se le funzioni in rapporto all’integrazione con il sistema operativo non sono al pari di quelle della concorrenza.

Solitamente costa circa 200 euro, ma in occasione del Black Friday lo pagate 153,92 €

Click qui per acquistare