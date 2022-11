Amazon Virtual Try On, le sneakers si provano in realtà aumentata

Dopo il lancio della funzione Virtual Try On per la categoria occhiali da sole questa estate, le sneakers sono l’ultimo prodotto che ora grazie ad Amazon è possibile provare e indossare in realtà aumentata. Gli utenti possono già scegliere tra centinaia di modelli di scarpe da ginnastica di marchi come New Balance, Superga, Puma, Lacoste, Reebok e molti altri veranno aggiunti nei prossimi mesi.

Amazon è alla costante ricerca di modi coinvolgenti e innovativi per rendere lo shopping online di moda più semplice per i consumatori, il Virtual Try-On è una divertente funzione interattiva che può essere utilizzata in viaggio o comodamente da casa, per informarsi e decidere quale modello sia meglio acquistare.

Come funziona Amazon Virtual Try On per le sneakers

Amazon ha progettato il proprio sistema CVML (Computer Vision Machine Learning) per rilevare la posizione, l’orientamento, la scala, la segmentazione del piede, della caviglia e del pantalone oltre che della scarpa, attraverso l’apprendimento profondo: il Deep Learning è un metodo di Machine Learning, ML. Sfruttando i modelli 3D delle scarpe per creare un’esperienza di realtà aumentata (AR) e – combinando il flusso della telecamera mobile in diretta e il modello CVML – si ottiene un’esperienza di prova virtuale.

Gli utenti possono scoprire Virtual Try-On direttamente nell’app Amazon per iPhone e iPad digitando nella barra di ricerca “Virtual Try-On” oppure visitando questa pagina. Se invece si naviga su dispositivo desktop sarà possibile scansionare il QR code sulla pagina Virtual Try-On, e tramite dispositivo mobile iOS arrivare al negozio online. La funzione per dispositivi Android è indicata in arrivo.

Dallo shop online gli utenti possono trovare le sneakers che desiderano di più, toccare il pulsante Prova virtuale nella pagina dei dettagli del prodotto, e puntando la fotocamera posteriore del loro dispositivo verso i piedi potranno vedere come le scarpe appaiono su di loro da tutte le angolazioni e in tutti i colori disponibili, quindi scegliere lo stile più adatto ai propri gusti. Naturalmente è possibile anche scattare una foto delle scarpe virtuali che si stanno provando per condividerla con gli amici attraverso i social media.

Tutti gli articoli che parlano di realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.